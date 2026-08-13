Dr.-Wack-Experte: Spüli wäscht jeden Lackschutz gnadenlos herunter
Hauber: „Viel Chemie macht ein Auto nicht sauberer“
Ein typischer Fehler bei der Autowäsche sei die Nutzung von Reinigern aus dem Haushaltsbereich. Diese können jedoch Materialien am Auto schaden. „Haushaltsreiniger sind nicht für Fahrzeugmaterialien optimiert“, erklärt der Experte von Dr. Wack. „Ein Beispiel ist die Spannungsriss-Korrosion an Polycarbonat-Scheinwerfern, die durch die falsche Chemie quasi blind werden oder Risse bekommen können.“ Auch hartnäckigsten Verschmutzungen sollte man keinesfalls mit Backofenreinigern zu Leibe rücken, weil diese „extrem hohe pH-Werte“ haben und deshalb den Lack und empfindliche Teile attackieren.
Eignet sich Spülmittel aus der Küche für die Autowäsche? Auf keinen Fall, so Hartmut Hauber. Denn „während ein gutes Autoshampoo reinigt, ohne eine vorhandene Wachsschicht abzutragen, strippt klassisches Spülmittel den Lack meist komplett und wäscht jeden Schutz gnadenlos herunter.“
Redakteur: Sandro Vitale