Dr.-Wack-Experte: Spüli wäscht jeden Lackschutz gnadenlos herunter

Viel hilft viel: Diese Regel gilt bei der Autowäsche nicht, erklärt Hartmut Hauber, Leiter der Anwendungstechnik beim Pflegemittel-Hersteller Dr. Wack, im Gespräch mit auto motor und sport. Wer zu viel Autoshampoo ins Wasser schüttet, bekommt nur das Gefühl, dass die Autowäsche besser klappt. „Eine Überdosierung erzeugt in erster Linie nur eines: noch mehr Schaum. Das suggeriert dem Anwender zwar eine schonendere Reinigung aufgrund des besseren Gleitverhaltens für den Waschhandschuh, verbessert aber die Reinigungsleistung der Inhaltsstoffe nicht“, erklärt Hauber. Das führe nicht zu mehr Sauberkeit, sondern sei „schlicht Verschwendung“.



Ein typischer Fehler bei der Autowäsche sei die Nutzung von Reinigern aus dem Haushaltsbereich. Diese können jedoch Materialien am Auto schaden. „Haushaltsreiniger sind nicht für Fahrzeugmaterialien optimiert“, erklärt der Experte von Dr. Wack. „Ein Beispiel ist die Spannungsriss-Korrosion an Polycarbonat-Scheinwerfern, die durch die falsche Chemie quasi blind werden oder Risse bekommen können.“ Auch hartnäckigsten Verschmutzungen sollte man keinesfalls mit Backofenreinigern zu Leibe rücken, weil diese „extrem hohe pH-Werte“ haben und deshalb den Lack und empfindliche Teile attackieren.



Eignet sich Spülmittel aus der Küche für die Autowäsche? Auf keinen Fall, so Hartmut Hauber. Denn „während ein gutes Autoshampoo reinigt, ohne eine vorhandene Wachsschicht abzutragen, strippt klassisches Spülmittel den Lack meist komplett und wäscht jeden Schutz gnadenlos herunter.“



Redakteur: Sandro Vitale

(lifePR) (