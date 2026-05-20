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Die 1000 Top-Fahrschulen Deutschlands

Höchste Bewertungen für zwei Schulen in Gelsenkirchen und Groß-Zimmern

(lifePR) (Stuttgart, )
Die 1000 Top-Fahrschulen Deutschlands aus Sicht der Fahrschüler hat die Zeitschrift auto motor und sport gemeinsam mit dem QuantiQuest Institut in München ermittelt. Dafür wurden rund 764.000 Kundenurteile ausgewählter, relevanter Online-Portale ausgewertet sowie rund 5400 Fahrschulen in einer umfangreichen Online-Umfrage zwischen Ende Februar und Ende März 2026 befragt. Prinzipiell konnte sich jede Fahrschule in Deutschland für eine Auszeichnung qualifizieren, sofern sie die Mindestkriterien der Studie erfüllte.

Bewertet wurden u.a. die Angebote der Fahrschulen zum theoretischen und praktischen Unterricht, zur Aus- und Weiterbildung ihrer Fahrlehrer sowie zur Service-Qualität und zum Leistungsspektrum. Die rund 764.000 ausgewerteten Kundenurteile wurden nach zehn Kategorien analysiert. Berücksichtigt wurden insbesondere die Ausbildungsqualität, die Gesamtzufriedenheit und die Weiterempfehlungsbereitschaft, die wahrgenommene fachliche Kompetenz sowie die Aus- und Weiterbildung der Fahrlehrer. Weitere Kriterien waren die Kommunikation und Erreichbarkeit, die Flexibilität bei der Terminvergabe und die Organisation der Fahrschule. Berücksichtigt wurden zudem Angebote wie neue Lernmethoden, der Einsatz von Fahrsimulatoren und Spezialtrainings gegen Prüfungsangst. Auch das Ranking der Fahrschulen bei Google wurde in die Bewertung einbezogen.

Ergebnis: 1000 Fahrschulen ist es gelungen, mit mindestens 96,3 von 100 möglichen Punkten in das Ranking zu kommen. Das bedeutet: Schon die „schlechteste“ Fahrschule im Ranking bietet hervorragende Leistungen! Zwei Fahrschulen setzten sich im Ranking mit 99,9 Punkten an die Spitze: die Fahrschule Jürgen Pohl in Gelsenkirchen und die Sebbos Fahrschule in Groß-Zimmern in Südhessen. Fünfmal wurden 99,8 Punkte vergeben an die Fahrschulen Safety Car in Minden, Falldorf in Sulingen, König in Olpe, Peter‘s Fahrschule in Neu-Ulm und die Fahrschule 40625 in Düsseldorf. 115 Fahrschulen erreichten mindestens 99 Punkte, weitere 299 Fahrschulen erhielten mindestens 98 Punkte.

Nicht nur mit Blick auf die Vielzahl sehr guter Fahrschulen können die Fahrschüler beruhigt sein. Zudem verteilen sich die Top-Schulen auch auf die gesamte Bundesrepublik. Es gibt sie nicht nur in den Großstädten und Ballungsräumen, sondern auch auf dem flachen Land.

Eine vollständige Liste aller 1000 Top-Fahrschulen gibt es hier:
https://fahrschule.auto-motor-und-sport.de/

Redakteure: Holger Wittich | Sandro Vitale

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