Designer Giolito: Autos müssen doppelt so lange halten wie heute

Der italienische Autodesigner Roberto Giolito, der Ikonen wie den Fiat Multipla, den neuen Fiat 500 und den Fiat Panda von 2011 entworfen hat, ist der Überzeugung, dass das Auto als Fortbewegungsmittel auch in Zukunft nicht wegzudenken ist. Allerdings müsse es nachhaltiger werden und deutlich länger in Gebrauch sein als heute, um bezahlbar zu bleiben. „Ein Auto, das doppelt so lange hält, digital aktualisiert werden kann und nachhaltige Materialien nutzt, ist langfristig erschwinglicher. Entscheidend ist, Nachhaltigkeit nicht als Extra zu betrachten, sondern als den effizientesten Weg nach vorn“, sagt Giolito im Gespräch mit auto motor und sport.



Dabei ist Giolito, heute Leiter der Abteilung Heritage bei der Konzernmutter Stellantis in Turin, davon überzeugt, dass das Auto auch in Zukunft unverzichtbar ist, weil das „menschliche Bedürfnis nach Unabhängigkeit“ Bestand haben werde. „Ob es ein kompaktes Stadtauto, ein autonomes Sharing-Fahrzeug oder ein liebevoll restauriertes Klassikerfahrzeug für besondere Tage ist – die Grundidee «Ich kann fahren, wohin ich will, wann ich will» wird überdauern.“



Redakteurin: Andrea Weller

