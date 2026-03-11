Designer Giolito: Autos müssen doppelt so lange halten wie heute
Menschen haben den Wunsch zu fahren, wann und wohin sie wollen
Dabei ist Giolito, heute Leiter der Abteilung Heritage bei der Konzernmutter Stellantis in Turin, davon überzeugt, dass das Auto auch in Zukunft unverzichtbar ist, weil das „menschliche Bedürfnis nach Unabhängigkeit“ Bestand haben werde. „Ob es ein kompaktes Stadtauto, ein autonomes Sharing-Fahrzeug oder ein liebevoll restauriertes Klassikerfahrzeug für besondere Tage ist – die Grundidee «Ich kann fahren, wohin ich will, wann ich will» wird überdauern.“
Redakteurin: Andrea Weller