Das sind die 800 besten Lackierer Deutschlands

Wenn Kratzer im Lack bis tief aufs Metall reichen, ist mit Lackstiften und Reparaturstiften nichts mehr zu retten. Dann müssen Profis ran. Doch die Auswahl an Lackierbetrieben und Karosseriebauern ist riesig. Rund 2300 Unternehmen gibt es in Deutschland, die Lackschäden an Autos reparieren. Deshalb hat auto motor und sport gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen QuantiQuest erstmals die besten Betriebe auf Basis von Kundenurteilen und Selbstauskünften ermittelt.



In der neuen Ausgabe 24 der auto motor und sport werden zum ersten Mal die 800 besten Lackierer und Karosseriebauer vorgestellt. Die Liste macht die Qualität der Betriebe in Deutschland sichtbar und dient als Orientierungshilfe, welche Betriebe die wichtigsten Anforderungen an eine gute Lackierarbeit erfüllen. Die Auswahl basiert auf einer KI-gestützten Analyse von rund 170.000 Kundenurteilen relevanter Online-Portale und einer breiten Umfrage unter den Servicebetrieben. Rund 2300 Betriebe wurden zu ihren Leistungen, spezifischen Zertifizierungen und Weiterbildungen sowie ausgewählten Zusatzservices wie Verfügbarkeit einer Wartezone und digitaler Terminvergabe befragt. Außerdem wurden Standorte, Öffnungszeiten und Kontaktwege abgefragt.



Besonders wichtig waren zudem die Kundenurteile. Analysiert wurden rund 170.000 Kundenurteile nach elf Haupt- und sechs Zusatzkategorien. Erhoben und ausgewertet wurden insbesondere die Betriebsleistung, die Gesamtzufriedenheit und wahrgenommene fachliche Kompetenz des Personals, das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die Kostentransparenz, aber auch die Service-Qualität wie Freundlichkeit des Personals, die Zuverlässigkeit, die Fairness sowie die Wartezeiten und die Flexibilität bei der Terminvergabe.



Die Übersicht der 800 besten Lackierer und Karosseriebauer finden Sie in der neuen Ausgabe 24 der auto motor und sport sowie im Internet unter:





Redakteur: Sandro Vitale

