CEO Haupt gibt Bestandsgarantie für Seat

„Seat und Cupra ergänzen sich“ – Klarer Modellfahrplan für Seat

Der CEO der spanischen VW-Tochter Seat/Cupra, Markus Haupt, hat eine Bestandsgarantie für Seat abgegeben. Obwohl die neue Marke Cupra deutlich schneller wächst, brauche der Konzern Seat, so Haupt im Gespräch mit auto motor und sport. „Seat ist fester Bestandteil unserer Strategie und hat eine klare Zukunft“, betont der Vorstandschef des spanischen Autoherstellers. „Wir arbeiten an den Modellen, statten die Händler mit neuen Autos aus und haben einen klaren Zeitplan für das Seat-Portfolio angekündigt: Einführung der Mildhybrid-Modelle des Ibiza und Arona im Jahr 2027, Vollhybrid-Versionen des Leon bis 2028 und Aktualisierungen der Leon-Reihe bis 2029. Wir investieren also weiterhin in Seat und sehen den Nutzen für unsere Flexibilität.“ Beide Marken, Seat und Cupra, würden gebraucht. „Das Duo ergänzt sich um ein sehr breites Spektrum an Antriebsmöglichkeiten. Das soll uns ausmachen und Erfolg bringen.“

