Banaszak schlägt Deutschland-Ticket und Happy Hour für günstiges Laden vor
Kaufprämie auf gebrauchte Stromer ausweiten – Keine Prämie für China-Stromer
Zudem hält es Banaszak für sinnvoll, dass der Bund die Kaufprämie für Elektroautos auch für gebrauchte Stromer gewährt. „Ich bin dafür, die E-Auto-Prämie auch auf den Gebrauchtwagenmarkt auszuweiten. Und für Social-Leasing-Programme nach französischem Vorbild für die Anschaffung kleiner oder mittelgroßer Autos. Dann könnten sich auch Menschen mit geringem Einkommen den Umstieg leisten.“ Gleichzeitig kritisiert Banaszak, dass die Kaufprämie stark der chinesischen Konkurrenz zugute kommt. „Ich halte es nicht für richtig, dass damit im wesentlichen chinesische Hersteller subventioniert werden. Das muss auf europäische Produktion fokussiert, wenn nicht sogar beschränkt werden.“
Redakteure: Claudius Maintz | Michael Pfeiffer