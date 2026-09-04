Banaszak schlägt Deutschland-Ticket und Happy Hour für günstiges Laden vor

Ein Deutschland-Ticket und eine Happy Hour für günstiges Laden von Elektroautos hat der Bundesvorsitzende der Grünen, Felix Banaszak, in einem Interview mit auto motor und sport vorgeschlagen. „Ich wünsche mir ein Deutschland-Ticket für die Ladeinfrastruktur. Also eine Karte, mit der man an jeder Ladesäule in Deutschland zu günstigen Preisen laden kann“, so Banaszak. „Und ich schlage eine „Happy Hour“ für besonders günstigen Strom vor, etwa zur Mittagszeit, wenn wir Solarstrom im Überfluss in den Netzen haben. Es gäbe so den Anreiz, sein Auto dann zu laden, wenn Strom gerade günstig ist.“



Zudem hält es Banaszak für sinnvoll, dass der Bund die Kaufprämie für Elektroautos auch für gebrauchte Stromer gewährt. „Ich bin dafür, die E-Auto-Prämie auch auf den Gebrauchtwagenmarkt auszuweiten. Und für Social-Leasing-Programme nach französischem Vorbild für die Anschaffung kleiner oder mittelgroßer Autos. Dann könnten sich auch Menschen mit geringem Einkommen den Umstieg leisten.“ Gleichzeitig kritisiert Banaszak, dass die Kaufprämie stark der chinesischen Konkurrenz zugute kommt. „Ich halte es nicht für richtig, dass damit im wesentlichen chinesische Hersteller subventioniert werden. Das muss auf europäische Produktion fokussiert, wenn nicht sogar beschränkt werden.“



Redakteure: Claudius Maintz | Michael Pfeiffer





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