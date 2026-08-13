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Autowäsche per Hand: Diese Fehler vermeiden

Mit wenig Druck arbeiten, das vermeidet Kratzer – Felgen oft reinigen

(lifePR) (Stuttgart, )
Viele Autofans schwören auf die Handwäsche. Allerdings sollte man dabei strukturiert vorgehen. Was man beachten muss, erklärt auto motor und sport in der aktuellen Ausgabe 18.

Vorbereitung: Der Waschplatz sollte im Schatten liegen, damit Reiniger nicht vorzeitig eintrocknen. Trennen Sie Waschhandschuhe und Tücher für besonders schmutzige Zonen wie Felgen, Schweller und Radkästen und für weniger verschmutzte Flächen. Das reduziert die Gefahr von Mikrokratzern. Nutzen Sie zwei Eimer: einer mit Shampoo, einer mit klarem, lauwarmem Wasser.

Groben Schmutz entfernen: Blätter, Nadeln, Blüten oder kleine Zweige sollte man vor der Wäsche per Hand entfernen, besonders aus der Rinne unter der Frontscheibe sowie aus Kanten am Heck. Hartnäckige Rückstände wie Vogelkot, Harz und Insektenreste nicht trocken „wegschmirgeln“, sondern einweichen und dann entfernen.

Vorwäsche: Zur Schonung des Lacks ist eine Vorwäsche mit dem Hochdruckreiniger Pflicht. Anschließend vorreinigen mit Aktivschaum, der den Schmutz löst und einkapselt. Den Schaum sollte man per Pumpsprüher oder Schaumlanze in der Waschbox von unten nach oben auftragen, denn an Schwellern und am Heck sitzt der Dreck am hartnäckigsten. So kann der Schaum dort länger einwirken. Von oben nach unten abspülen.

Felgen reinigen: Hohe Temperaturen beim Bremsen, Steinschlag und Streusalz setzen den Felgen zu, beim grauschwarzen Belag handelt es sich um Bremsabrieb, der sich in die Oberfläche der Felge frisst. Deshalb sollte man die Räder regelmäßig im kalten Zustand mit Felgenreiniger säubern. Dazu die Felge erst anfeuchten, dann den Reiniger auftragen, einwirken lassen und zuletzt abspülen. Gerne kann man dazu Bürste und Pinsel nutzen.

Hauptwäsche: Für die Handwäsche nutzt man ein pH-neutrales Autoshampoo und einen Mikrofaser- oder Lammfell-Waschhandschuh. Man wäscht von oben nach unten: Erst das Dach, dann Glasflächen, Motorhaube und Kofferraumdeckel, schließlich die Flanken, zuletzt Schweller und hinterer Stoßfänger. Waschen sie mit genügend Shampoo-Wasser, kontrolliert in geraden Bahnen mit minimalem Druck. Nach jedem Teilstück den Handschuh im Klarwasser-Eimer ausspülen. Zum Schluss alles gründlich abspülen.

Trocknen: Mit wenig Druck zur Vermeidung von Mikrospuren trocknet man die Oberflächen mit einem großen, saugstarken Mikrofasertrockentuch. Ideal sind Modelle mit gedrehten Faserschlaufen („Twisted Loop“) oder Waffelstruktur, die viel Wasser aufnehmen. Ein zweites, trockenes Tuch hilft, Restfeuchte und Nachläufer aufzunehmen. Beginnen Sie oben und arbeiten sich nach unten vor.

Finish: Um den Lack zu schützen, empfehlen sich Sprühversiegelungen oder -wachse. Diese sollte man dünn auftragen, verteilen und mit einem frischen Mikrofasertuch auspolieren. Unlackierte Kunststoffflächen sollte man mit Kunststoff-Tiefenpfleger samt UV-Schutz behandeln. Für die Reifenoptik eignet sich ein dünn aufgetragenes Reifen-Dressing.

Redakteur: Sandro Vitale

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