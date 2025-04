Auto-Krise: Leasingraten sinken unter 100 Euro

Die Autokrise, Hunderttausende Autos auf Halde und die Kaufzurückhaltung der Verbraucher haben aktuell die Leasingraten nach unten gedrückt. Die Autohersteller versuchen, über günstige Leasingangebote Neuwagen in den Markt zu drücken, wie die Zeitschrift auto motor und sport berichtet. Waren Offerten mit einer monatlichen Rate von unter 200 Euro zuletzt noch interessante Schnäppchen, so haben die Marken die Hürden deutlich heruntergesetzt. Mittlerweile gibt es einige Angebote mit einer monatlichen Belastung von unter 100 Euro – nicht nur bei Kleinwagen oder Verbrennerausführungen, selbst Elektroautos sind zu diesen Kosten zu bekommen. Und das ohne eine staatliche Zuwendung in Form eines Kaufbonus.



In ihrer neuen Ausgabe 10 zeigt auto motor und sport zehn Beispiele für Neuwagen, die für unter 100 Euro monatliche Leasingrate zu haben sind, davon acht Modelle sogar ohne Anzahlung! Die Raten gelten meist bei einer Jahresfahrleistung von 5000 Kilometer und einer Laufzeit von zwei Jahren. Den Dacia Sprint Electric 45 Essential, Deutschlands günstigstes Elektroauto auf dem Markt, gibt es derzeit schon ab 87 Euro Monatsrate. Das Auto ist allerdings mit 44 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h schwach motorisiert. Deutlich mehr Power bietet da der Stromer E-208 Allure von Peugeot, der mit seinen 136 PS bis auf 150 km/h beschleunigt. Die Rate bleibt mit 99 Euro unter der Schallmauer von 100 Euro. Und wer einen ungewöhnlichen Stromer fahren will, kann sich auch Nissans elektrisches Microcar Silence S04 leisten. Der Stadtflitzer fährt mit seinen 8 PS maximal 45 km/h und kostet dafür ab 99 Euro im Monat – allerdings nur bei einem Vertrag über vier Jahr.



Bei den Verbrennern bekommt man in der Regel deutlich mehr Leistung für seine günstige Monatsrate. Nur 89 Euro sind monatlich für den Opel Corsa 1.2 zu zahlen, den seine 75 PS auf 174 km/h beschleunigen. Für 91 Euro im Monat kann man sich den Skoda Fabia Essence 1.0 MPI leisten. Großer Skoda-Vorteil: Das Auto darf man bei dieser Rate sogar 10.000 Kilometer im Jahr bewegen. Für Monatsraten ab 99 Euro werden aktuell auch der Suzuki Swift in der Ausführung Club, der Opel Mokka 1.2 Turbo Elegance, der Seat Leon 1.5 ETSI Style Edition und der VW Polo Life 1.0 L angeboten. Dabei müssen für den Seat Leon, der 150 PS und 217 km/h Topspeed in die Waagschale wirft, und den VW Polo allerdings Anzahlungen geleistet werden: 5000 Euro für den Seat und 1499 Euro für den Polo.



Wer nun die Leasing-Angebote im Internet studiert, sollte die Angebote allerdings genau prüfen. Zum einen handelt es sich meist nicht um die beste Ausstattung, sonst wären die günstigen Raten nicht möglich. Wichtig sind zudem die Laufzeiten der Verträge und die maximale Kilometerleistung pro Jahr. Oft basieren die Leasingraten auf Laufzeiten von mehr als 24 Monaten mit nicht mehr als 5000 km Jahresfahrleistung. Zudem kann der Fahrzeughändler eine Anzahlung verlangen. In solchen Fällen muss man das Angebot gut abwägen. Sehr wichtig: Achten Sie auch auf mögliche Überführungsgebühren, diese können hoch ausfallen und sollten dann zur Verhandlungssache werden.



Redakteur: Henning Busse

