Auch Verkehrsminister Schnieder gegen Verbrennerverbot
Minister Schnieder: Wir brauchen Technologieoffenheit – Der Markt entscheidet
Auf der IAA in München haben auch die großen deutschen Autohersteller sowie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine Aufhebung des Verbrennerverbots gefordert, weil sonst auch die aktuell stark nachgefragten Hybridmodelle verboten wären. Schnieder stärkt den Autoherstellern den Rücken. „Ich halte nichts von Verboten in dem Bereich, das wird der Markt letztlich klären. Der Staat kann das nicht vorgeben. Wir müssen Möglichkeiten schaffen. Und wenn wir zum Beispiel Elektromobilität fördern wollen, dann geht das über den Ausbau der Ladeinfrastruktur.“