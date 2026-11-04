Abgelenkt im Auto: Kein Warnsystem ist perfekt

Die Aufgabe scheint ausgesprochen schwierig zu sein: Spurverlassenswarner sollen verhindern, dass man im Graben landet, wenn man am Touchscreen die Sitzheizung oder die Playlist einstellt und abgelenkt ist. auto motor und sport hat mit den Spezialisten für Assistenzsysteme der MdynamiX AG die Verlassenswarner im Audi Q3, BMW i5, Hyundai Ioniq 9, MG HS und VW Golf getestet. Das Ergebnis: Kein Spurverlassenswarner funktioniert perfekt. Aber es gibt sehr große Unterschiede: Deutlich am besten arbeiten die Systeme im Q3 und im Golf. Die des i5 und Ioniq 9 funktionieren oft eher schlecht, das System des Hyundai warnt, wenn es nichts zu warnen gibt, praktisch nutzlos ist der Spurhalter des MG weil er fast überhaupt nicht warnt.



Das Problem der Spurverlassenswarner: Wenn ein abgelenkter Fahrer sein Auto sehr nah an oder über eine Fahrbahnmarkierung steuert, sollte das System situationsabhängig mindestens warnen oder aber den Kurs über einen Lenkeingriff korrigieren. Andererseits dürfen die Systeme nicht mit zu empfindlichen Reaktionen nerven oder durch zu starke Lenkeingriffe eventuell gar gefährliche Situationen verursachen. Hinzu kommt das Problem der Erkennung der Seitenränder: Auf kleineren Landstraße kann es vorkommen, dass es gar keine Radmarkierungen gibt. Außerdem müssen die Systeme bewusste Ausweichmanöver von Ablenksituationen unterscheiden können.



Hinzu kommt ein weiteres Problem: Manche SUV sind so breit, dass sie auf schmalen Landstraßen generell nah am Seitenrand fahren müssen. Lenkeingriffe wären hier also gefährlich. Diese komplexen Herausforderungen lösen die Softwaresysteme sehr unterschiedlich. Die Folge: Manche Systeme schalten auf solchen Landstraßen ganz ab, andere geben zumindest noch Hinweise, weitere greifen ein, obwohl man geradeaus fährt.



Am besten bekommt die Abwägung der Verlassenswarner im Audi hin. Ihm gelingt es sogar auf einem 2,74 Meter schmalen Fahrstreifen, trotz der Nähe zu den Randstreifen still zu bleiben und erst dann einzugreifen, wenn der Fahrer Richtung Linien rollt. Dann korrigiert das System den Kurs und hält das Auto aktiv zuverlässig in der Mitte der Fahrspur und verhält sich kurzzeitig fast schon wie eine aktive Spurführung. Fast so gut arbeitet das System im Golf.



Das System im BMW i5 arbeitet auf breiten Straßen eher zuverlässig, auf schmalen Landstraßen gar nicht. Es funktioniert erst ab einer Spurbreite von circa drei Metern. Dagegen nervt das System des Ioniq 9 auf der Landstraße: Obwohl das Auto im Test sauber in der Spur fährt, warnt die Software des Hyundai immer wieder mit Lenkradvibrationen und zupft auch mal an der Lenkung. Die Konsequenz: Genervte Fahrer schalten das System ab. Am schlechtesten arbeitet die Software im MG: Sie warnt nur selten und bleibt oft stumm, wenn Warnungen angebracht wären.

(lifePR) (