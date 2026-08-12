12-Uhr-Tankregel: Kunden haben keine Zeit mehr für Kaffee und Einkäufe
Tankstellenverband: Kunden sind hektisch, um Zapfsäulen frei zu machen
Von der Kaufzurückhaltung sind vor allem Waren betroffen, die für das Shopgeschäft relevant sind. „Das betrifft insbesondere den Verkauf von warmen und kalten Getränken sowie vorbereiteten Speisen“, so Ziegner. „Gerade diese Produktgruppen sind für den Betrieb der Tankstelle und den Gewinn des jeweiligen Betreibers von ganz erheblicher Bedeutung.“
Redakteur: Claudius Maintz