Internationaler Stillmonat 2026: Unterstützung für eine nachhaltige Stillreise

Vom 1. bis zum 7. August 2026 findet weltweit die offizielle Weltstillwoche statt, eingebettet in den internationalen Stillmonat, der den gesamten August umfasst. Unter dem globalen Leitgedanken der WHO und UNICEF, „Stillen für einen nachhaltigen Lebensstart“, steht die gesellschaftliche, gesundheitliche und strukturelle Unterstützung von Müttern im Fokus. Die Daten für den deutschen Markt zeigen eine klare Dynamik: Die anfängliche Bereitschaft zum Stillen ist extrem hoch. Bis zum sechsten Monat nach der Geburt sinkt die Quote des Stillens jedoch drastisch ab. Die Herausforderung liegt somit nicht im Beginn, sondern in der langfristigen Aufrechterhaltung des Stillens im realen Alltag.
Zwischen Wunsch und Wirklichkeit: Warum Mütter im Alltag Unterstützung brauchen.
Um die unsichtbaren Hürden im Stillalltag wissenschaftlich zu untermauern, hat Momcozy in einer repräsentativen Online-Studie mit dem renommierten Marktforschungsinstitut Kantar 1.000 Mütter in Deutschland befragt. Die Ergebnisse zeigen ein klares Bild der perinatalen mentalen Gesundheit.
Das Kampagnenmotto „Breathe & Breastfeed“: Entlastung durch Technologie
Die diesjährige Initiative von Momcozy zur Weltstillwoche greift diese Realität gezielt auf. Das Konzept zielt darauf ab, den physischen und mentalen Druck im Stillalltag durch evidenzbasierte Aufklärung und durchdachte Produktlösungen zu senken. Angesichts der rationalen und pragmatischen Anforderungen im deutschen Markt geht es dabei um die Bereitstellung eines dualen Systems, das sowohl im häuslichen Umfeld als auch am Arbeitsplatz verlässliche Entlastung bietet. Stillen soll nicht als isolierte Anstrengung verstanden werden, sondern durch flexible Optionen und technologische Unterstützung erleichtert werden.
Die Momcozy M5 Smart ist das ultimative Hero-Produkt für die moderne, multitaskingfähige Mutter. Entwickelt, um das Abpumperlebnis durch die perfekte Kombination aus fortschrittlicher Technologie und maximalem Komfort neu zu definieren. Mit einem Gewicht von gerade einmal 230 Gramm passt diese elegante, tragbare Milchpumpe diskret in jeden BH und schenkt echte kabellose Freiheit, egal ob bei der Arbeit, zu Hause oder unterwegs.
Im Mittelpunkt stehen Produktinnovationen, die auf die kritischen Phasen der Postpartum-Zeit abgestimmt sind. Für den mobilen Einsatz und die Rückkehr in den Beruf wurde die ultradünne, tragbare Milchpumpe Momcozy Air 1 entwickelt, die durch ein dezentes Design und smarte App-Steuerung ein diskretes Abpumpen ermöglicht.
Die Produktwelt von Momcozy erleichtert den Elternalltag durch maximale Zeitersparnis und Komfort. Das smarte Trio aus dem BS03 Flaschenreiniger (Spülen, Sterilisieren, Trocknen), dem mobilen MW05 Flaschenwärmer und dem CM001 Brustmassager optimiert das Füttern und die Hygiene im Handumdrehen. Für absolute Freiheit beim Abpumpen sorgen die leistungsstarke, App-gesteuerte M9 Milchpumpe sowie die ultraflache, diskrete Air 1 mit Ladecase.
Sicherheit und Erholung garantieren das hacksichere BM04 Babyphone WLAN-unabhängig und das ergonomische RB001 Postpartum-Bauchband, das Müttern im Wochenbett optimalen Halt und Rückbildungsunterstützung bietet. Für das Baby runden das SJ019 Pucktuch für ruhigen, geborgenen Schlaf und das praktische CR001 Rückenschweißtuch gegen Erkältungen durch Schwitzen das Wohlfühlpaket perfekt ab.
Unterstützung, auf die es ankommt.
Der internationale Stillmonat wird bei Momcozy durch ein mehrstufiges Aktionsprogramm begleitet, das sowohl über die offizielle Website als auch über Amazon verschiedene Preisvorteile bietet.
- Aufwärmphase (27.–31. Juli): Kein fester Rabatt pro Kategorie, stattdessen gelten vier flexible Rabattmechaniken (darunter die Mix & Match-Aktion „3 Artikel = 20 % Rabatt“, wechselnde Zubehör-Bundles mit 22 % Rabatt über den Code BDBW22 sowie tägliche Lucky Price Drops mit bis zu 25 % Nachlass).
- Offizielle Weltstillwoche (1.–7. August): 20 % Rabatt auf das gesamte Sortiment auf der Website mit dem Code BDBW20 (ausgenommen BS01 und BS02), exklusive „Buy-One-Get-One“-Vorteile für Flaggschiff-Produkte sowie spezielle Still-Bundles (3 Artikel) mit 25 % Rabatt.
- Exklusivangebot Air 1 (20. Juli – 9. August): Ein europaweiter Nachlass von 25 % auf die Air 1 .
- Mix & Match-Optionen (8.–11. August): In der Verlängerungsphase wird beim Kauf von drei frei wählbaren Artikeln ein Rabatt von 22 % gewährt, um eine individuelle Anpassung an den persönlichen Bedarf zu ermöglichen.
- Heroprodukte mit mindestens 20 % Rabatt: Dieser Nachlass gilt direkt auf die wichtigsten technologischen Hilfsmittel, darunter die elektrischen Milchpumpen (M9, M5 Smart, S12 Pro, S9 Pro), die Modelle BM04 und MW05.
- „Drei Artikel nach Wahl“-Aktion: Kunden erhalten beim Kauf von drei frei ausgewählten Produkten einen Direktabzug von 20 % im Warenkorb.
- Limitierte Bestseller-Bundles: Exklusive, zeitlich begrenzte Set-Angebote der beliebtesten Produkte für eine schnelle und unkomplizierte Versorgung.
- Standard-Sortiment: Alle weiteren, nicht explizit reduzierten Produkte und Zubehörteile sind während der Aktionswoche mit einem Basis-Rabatt von bis zu 15 % hinterlegt.