Internationaler Stillmonat 2026: Unterstützung für eine nachhaltige Stillreise

Momcozy

Momcozy wurde 2018 mit einem klaren Ziel gegründet: Müttern in einer der bedeutsamsten und zugleich fordernsten Lebensphasen mehr Komfort, Selbstvertrauen und Unterstützung zu geben. Heute ist Momcozy ein globaler Marktführer für Innovationen rund um die Mutterschaft und definiert Fürsorge durch Technologie neu, die um die reale Erfahrung des Mutterseins herum entwickelt wird. Mehr als 5 Millionen Mütter in 60 Ländern und Regionen vertrauen der Marke, die die weltweite Nr. 1 unter den tragbaren Milchpumpen* geschaffen hat und kontinuierlich Still-BHs, Pflegeprodukte und smarte Lösungen entwickelt, die Mütter von der Schwangerschaft über das Wochenbett hinaus begleiten.



Momcozy ist überzeugt: Mutterschaft verdient mehr als nur Produkte. Deshalb bietet die Marke fachkundige Beratung, durchdachte Technologie und eine wachsende globale Community, die Mütter darin unterstützt, die Frau zu werden, die sie sein möchten. Im Zentrum von Momcozy steht die Überzeugung, dass Mutterschaft kein Ziel, sondern eine lebenslange Reise ist. Mütter verdienen es, auf diesem Weg gesehen, unterstützt und gestärkt zu werden.



Die Produkte von Momcozy sind direkt über die Markenwebsite sowie bei führenden Händlern wie BabyOne, BabyWalz, Media Markt, Euronics, Amazon und weiteren Fachhändlern erhältlich. Weitere Informationen zu Momcozy unter de.momcozy.com

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