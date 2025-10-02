In Deutschland fühlen sich über zwei Drittel aller Mütter nach der Geburt ihres Kindes einsam

- Mehr als nur Baby-Blues: Einsamkeit ist tiefgreifend und langanhaltend.
- Lösung liegt in strukturellen Maßnahmen.
- Zu wenig Muttermilch und Angst vom Stillen.
- Intelligente Produkte können helfen.
Das Ergebnis ist alarmierend. Die gefühlte Einsamkeit ist offensichtlich mehr als ein „Baby-Blues”, sondern eine tiefgreifende emotionale Realität, die Frauen jeden Alters betrifft, selbst wenn es sich nicht um ihr erstes Kind handelt.
- Weiter verbreitet als gedacht: 67 % der Mütter haben seit der Geburt ihres letzten Kindes Einsamkeit empfunden.
- Tiefgreifend und dauerhaft: Über die Hälfte der betroffenen Mütter empfinden diese Einsamkeit als „tiefgreifend“. 37 % fühlen sich zum Zeitpunkt der Umfrage einsam - oft auch lange nach der Geburt.
- Eindeutige Ursachen: Als Gründe für ihre Einsamkeit nennen die Mütter am häufigsten: Erschöpfung (68 %), Stimmungsschwankungen (59 %), mentale Belastung (54 %) und nächtliches Stillen ohne Unterstützung (43 %).
- Mehr finanzielle Unterstützung (59 %)
- Ein starkes emotionales (46 %) und psychologisches Unterstützungsnetzwerk (45 %)
- Stillfreundliche öffentliche Räume (45 %)
- Bessere Kinderbetreuung (43 %)
Unsicherheit beim Stillen:
Ebenfalls aufmerken lassen die Ergebnisse zum Thema "Stillen", wo junge Mütter etwa durch mehr Aufklärung unterstützt werden können.
- Gut informiert rund ums Stillen fühlten sich nur 80% der Befragten.
- Zu wenig eigene Muttermilch nannten 40 % der Mütter, die gar nicht oder nur kurz gestillt haben, als Hauptgrund für den Verzicht aufs Stillen.
- Eine Milchpumpe nutzen 78 % der Befragten, die gestillt haben. Sie fanden darin eine Lösung, die sich positiv auf den Milchfluss und die persönliche Planungsfreiheit auswirken kann.
Im September nahm Momoczy die Fachmesse Kind + Jugend zum Anlass, die Themen Einsamkeit, Stillen und Muttermilch für Frühgeborene zu diskutieren. Unter ihrem “Mom First-Cozy Tech”-Ansatz entwickelt die Marke praxiserprobte Lösungen, die Frauen in jeder relevanten Phase ihrer Mutterschaft Komfort, Selbstvertrauen und Unterstützung bieten.
*Methodik: Online-Studie, durchgeführt von Kantar im Auftrag von Momcozy, unter 1.000 Frauen ab 18 Jahren in Deutschland, die seit 2020 mindestens ein Kind bekommen haben. Befragungszeitraum: August 2025.