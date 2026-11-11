Bibelwissenschaft zum Mithören: Mohr Siebeck begleitet den Wissenschaftspodcast „Schriftgelehrt“
Der Göttinger Alttestamentler Reinhard G. Kratz und der westfälische Pfarrer Marcel Friesen führen in 16 Folgen durch die historische Forschung zur Hebräischen Bibel.
Reinhard G. Kratz lehrte bis 2025 Altes Testament an der Universität Göttingen und zählt international zu den profiliertesten Wissenschaftlern auf dem Gebiet der Hebräischen Bibel. Er hat einen historischen Gesamtentwurf zum Alten Testament in seiner altorientalischen Umwelt vorgelegt, der vielen Folgen als Grundlage dient. Marcel Friesen, Pfarrer der Evangelischen Kirche von Westfalen und Doktor der Theologie, ist Initiator des Projekts. Er hat den Podcast produziert und führt als Host durch die Gespräche.
Mohr Siebeck verantwortet die Webseite schriftgelehrt.com, die Distribution und das Marketing des Podcasts. „Schriftgelehrt“ ist nach Kenntnis der Beteiligten der erste thematisch zusammenhängende Wissenschaftspodcast zur Bibelwissenschaft im deutschsprachigen Raum: Er übersetzt den Forschungsstand, der sonst in Monographien und Fachzeitschriften steht, in ein Gespräch, das ohne Vorkenntnisse verständlich ist, ohne den wissenschaftlichen Anspruch aufzugeben. Die Grundlage bilden die Arbeiten von Reinhard G. Kratz, dessen historischer Gesamtentwurf „Historisches und biblisches Israel“ bei Mohr Siebeck erschienen ist (2013, 2. Auflage 2017; englisch bei Oxford University Press 2015). Ebenfalls bei Mohr Siebeck erschien zuletzt „‚Väterliche Gesetze‘ und das Gesetz des Mose“ (2024). Wer nach dem Hören weiterlesen will, findet auf der Webseite Literaturhinweise, Transkripte und Handouts.
Tobias Stäbler, Programmleitung Bibelwissenschaft bei Mohr Siebeck, sagt: „Die Forschung zur Hebräischen Bibel nimmt seit vielen Jahrzehnten einen wichtigen Platz in unserem Programm ein. Umso mehr freuen wir uns, mit „Schriftgelehrt“ einen neuen Zugang zu diesen Themen zu eröffnen und wissenschaftliche Diskussionen auch über das Fachpublikum hinaus zugänglich zu machen.“
Saskia Hagenlocher, Projektleitung im Marketing, erklärt: „Der Podcast und seine Begleitung auf Social Media ermöglichen es uns, wissenschaftliche Themen über das klassische Buchformat hinaus sichtbar zu machen.“
Reinhard G. Kratz meint: „Die historische Forschung zur Hebräischen Bibel hat sich in den letzten Jahrzehnten dramatisch verändert und vieles in Frage gestellt, was man über Israel und das Alte Testament zu wissen glaubte. Davon sollte nicht nur die Fachwelt erfahren.“
Die 16 Folgen sind in drei Staffeln gegliedert. In der ersten Staffel, „Wer die Spuren sucht“, erzählen die beiden, woher sie kommen, wie sie zur Wissenschaft fanden und wie sich historische Kritik und Glaube zueinander verhalten. Die zweite Staffel, „Wie man Spuren liest“, klärt Begriffe, Quellen und Forschungsgeschichte. Die dritte, „Wohin die Spuren führen“, zeichnet in neun Folgen die Geschichte Israels und Judas nach: von der ersten Erwähnung Israels um 1200 v. Chr. über die Königreiche Israel und Juda, die jüdischen Archive der persischen Zeit und die Schriftrollen vom Toten Meer bis zu der Frage, wie die Tora zur Grundlage des Judentums wurde.
Der Zugang ist konsequent historisch: Biblische und außerbiblische Quellen werden nach denselben Maßstäben befragt, religiöse Texte weder bevorzugt noch vernachlässigt. „Für diesen Podcast muss sich niemand an einer Universität einschreiben oder Bücher kaufen“, sagt Marcel Friesen. „Gute Bildung sollte dort verfügbar sein, wo man gerade ist.“ Kratz ergänzt: „Mich treibt die historische Neugier an. Sich mit dem Alten Testament zu beschäftigen ist ein Genuss. Wenn dieser Podcast dazu Lust macht, hat er viel erreicht.“
„Schriftgelehrt“ versteht sich als Wissenschaftskommunikation, nicht als Fachpublikation: ein Gespräch, das neugierig macht und zum Weiterlesen einlädt. Auf schriftgelehrt.com finden sich zu ausgewählten Folgen Transkripte, Literaturhinweise und Handouts sowie eine Zeittafel zur Geschichte Israels.
Webseite, Distribution und Marketing liegen beim Tübinger Wissenschaftsverlag Mohr Siebeck. Gefördert wird das Projekt vom Evangelischen Kirchenkreis Halle (Westfalen) und von der Evangelischen Kirche von Westfalen. Die Musik stammt von Dennis Wiebe, die begleitende Social-Media-Kampagne hat der Medienallrounder Tim Guttenberger umgesetzt.
„Schriftgelehrt“ ist kostenfrei auf schriftgelehrt.com, bei Spotify, Apple Podcasts und überall abrufbar, wo es Podcasts gibt. Auf Instagram begleitet der Kanal @schriftgelehrt die Veröffentlichung mit einem Reel zu jeder Folge.