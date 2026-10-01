Von der Uhrenaufbewahrung zum Tresor: MODALO erweitert seine Welt der Wertaufbewahrung

Hochwertige Uhren, Schmuck und persönliche Wertgegenstände stellen besondere Anforderungen an ihre Aufbewahrung. Neben Pflege, Organisation und Präsentation gewinnt dabei ein weiterer Aspekt zunehmend an Bedeutung: Sicherheit.



MODALO beschäftigt sich seit vielen Jahren mit hochwertigen Lösungen rund um die Aufbewahrung und Pflege von Uhren- und Schmucksammlungen. Mit der Entwicklung einer eigenen Tresor-Kollektion erweitert das Hamburger Unternehmen dieses Konzept nun konsequent um den Bereich der sicheren Wertaufbewahrung.



Neue Impulse für die Produktentwicklung erhielt MODALO beim Besuch der security essen 2026, die vom 22. bis 25. September auf dem Messegelände in Essen stattfand. Die internationale Fachmesse versammelte in diesem Jahr 519 Aussteller aus 41 Ländern und präsentierte aktuelle Entwicklungen aus unterschiedlichen Bereichen der Sicherheitsbranche.



Neue Perspektiven auf Sicherheit und Wertaufbewahrung



Im Mittelpunkt des Messebesuchs standen für MODALO insbesondere moderne Sicherheitskonzepte, mechanische und elektronische Schließsysteme sowie unterschiedliche konstruktive Lösungen im Bereich der sicheren Aufbewahrung. Für das Unternehmen bedeutet der Einstieg in den Tresorbereich jedoch nicht lediglich die Ergänzung des bestehenden Sortiments um eine weitere Produktkategorie. Vielmehr verfolgt MODALO einen ganzheitlichen Ansatz: Pflege, Organisation, Präsentation und Schutz hochwertiger Sammlerstücke sollen künftig stärker miteinander verbunden werden. „Unsere Produkte begleiten Sammler bereits heute bei der Pflege und Aufbewahrung ihrer Uhren und Schmuckstücke. Mit der Entwicklung eigener Tresorlösungen möchten wir diesen Gedanken konsequent weiterführen und Sicherheit stärker in unsere Produktwelt integrieren“, so MODALO.



Auf die Sammlung abgestimmte Innenausstattung



Ein zentraler Bestandteil des neuen Konzepts ist die Verbindung der geplanten Tresore mit den bestehenden Aufbewahrungslösungen von MODALO. Je nach Modell und Ausstattung sollen künftig unterschiedliche Innenraumkonfigurationen realisierbar sein. Dazu gehören unter anderem integrierte Uhrenbeweger für Automatikuhren, spezielle Bereiche für die klassische Uhrenaufbewahrung, Schmuckfächer sowie flexibel kombinierbare Module für weitere persönliche Wertgegenstände. Gerade bei hochwertigen oder wachsenden Sammlungen spielt die Organisation im Inneren eine entscheidende Rolle. Unterschiedliche Objekte stellen unterschiedliche Anforderungen an ihre Aufbewahrung. Während eine Automatikuhr beispielsweise regelmäßig bewegt werden kann, benötigen Schmuckstücke, Dokumente oder andere persönliche Werte andere Aufbewahrungslösungen. Ein modular aufgebautes Innenraumkonzept soll es ermöglichen, die Ausstattung stärker an den individuellen Bedarf des Besitzers anzupassen. Damit steht nicht allein der Tresor im Mittelpunkt, sondern vor allem das, was in ihm aufbewahrt wird.



Vom funktionalen Tresor zum Teil des Wohnraums



Neben der technischen Sicherheit spielt für MODALO auch die Gestaltung eine wichtige Rolle. Klassische Tresore werden häufig primär als funktionale Sicherheitsprodukte wahrgenommen und entsprechend zurückhaltend in Wohn- oder Ankleidebereiche integriert. MODALO möchte hier einen anderen Ansatz verfolgen. Die geplanten Modelle sollen funktionale Sicherheit mit einer hochwertigen, wohnraumtauglichen Gestaltung verbinden. Materialien, Oberflächen, Proportionen und Innenausstattung sollen dabei die Designsprache der bestehenden MODALO Produktwelt aufnehmen. Ziel ist es, einen Tresor nicht nur als technischen Sicherheitsgegenstand zu verstehen, sondern als Bestandteil eines hochwertigen Aufbewahrungs- und Einrichtungskonzepts. Gerade in Ankleidezimmern, privaten Sammlungsräumen oder hochwertig gestalteten Wohnbereichen wächst der Anspruch, dass sichere Aufbewahrung und Interior Design miteinander harmonieren.



Vom Uhrenbeweger zur ganzheitlichen Wertaufbewahrung



Uhrenbeweger bilden seit vielen Jahren einen zentralen Bestandteil des MODALO Sortiments. Ergänzt werden sie durch Uhrenboxen, Uhrenetuis und Lösungen zur Schmuckaufbewahrung. Mit einer eigenen Tresor-Kollektion soll diese Produktwelt künftig um eine weitere Ebene ergänzt werden. Dabei liegt der Fokus nicht auf einem klassischen Tresorprogramm im herkömmlichen Sinne. Vielmehr möchte MODALO seine Erfahrung in der Aufbewahrung hochwertiger Uhren und Schmuckstücke mit modernen Sicherheitslösungen verbinden. Das langfristige Ziel ist ein abgestimmtes System für die Aufbewahrung persönlicher Werte – von der einzelnen Automatikuhr über Schmuckstücke bis hin zu umfangreichen privaten Sammlungen. Uhrenbeweger, Uhren- und Schmuckaufbewahrung sowie Tresorlösungen sollen dabei nicht als voneinander getrennte Produktwelten verstanden werden, sondern zunehmend miteinander kombiniert werden können.



Eigene Tresor-Kollektion in Entwicklung



Die ersten Modelle der neuen MODALO Tresor-Kollektion befinden sich derzeit in der Entwicklungsphase. Ein besonderer Fokus liegt auf der Innenraumgestaltung, der Integration bestehender MODALO Aufbewahrungssysteme sowie einer Designsprache, die sich bewusst von rein funktionalen Tresorlösungen unterscheidet. Die Erkenntnisse und Kontakte aus dem Besuch der security essen 2026 fließen dabei in die weitere Produktentwicklung ein. Weitere Informationen zu Modellen, Ausstattungsvarianten und zur geplanten Markteinführung wird MODALO zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.



Über MODALO



Die MODALO GmbH mit Sitz in Hamburg steht für hochwertige Uhrenbeweger sowie anspruchsvolle Lösungen zur Aufbewahrung von Uhren und Schmuck. Im Mittelpunkt stehen die Verbindung von Funktionalität, hochwertiger Verarbeitung und zeitgemäßem Design. Das Sortiment umfasst unter anderem Uhrenbeweger, Uhrenboxen, Uhrenetuis und Lösungen zur Schmuckaufbewahrung. Mit der Entwicklung einer eigenen Tresor-Kollektion erweitert MODALO seine Produktwelt künftig um den Bereich der sicheren Wertaufbewahrung.

(lifePR) (