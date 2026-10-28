Sicher genug? Was Sicherheitsklassen und Widerstandsgrade bei Tresoren wirklich bedeuten

Widerstandsgrad 0: bis etwa 40.000 Euro

Widerstandsgrad I: bis etwa 65.000 Euro

Widerstandsgrad II: bis etwa 100.000 Euro

Widerstandsgrad III: bis etwa 200.000 Euro

Widerstandsgrad IV: bis etwa 400.000 Euro

Welche Wertgegenstände sollen aufbewahrt werden?

Wie hoch ist der Gesamtwert der Sammlung?

Welche Sicherheitsklasse beziehungsweise welcher Widerstandsgrad ist sinnvoll?

Welche Anforderungen stellt die Versicherung?

Ist eine Einbruchmeldeanlage vorhanden?

Wo wird der Tresor installiert?

Wie wird er fachgerecht verankert?

Ein massives Gehäuse, ein elektronisches Schloss und ein hohes Eigengewicht vermitteln schnell ein Gefühl von Sicherheit. Doch wie sicher ist ein Tresor tatsächlich?Wer hochwertige Uhren, Schmuck oder andere persönliche Wertgegenstände aufbewahren möchte, sollte nicht allein auf Größe, Gewicht oder Materialstärke achten. Entscheidend ist vielmehr, ob ein Tresor nach anerkannten Standards geprüft wurde, welche Sicherheitsklasse er besitzt und welchen Widerstandsgrad er erreicht.Gerade bei wertvollen Sammlungen gewinnt diese Frage zunehmend an Bedeutung: Ist der gewählte Tresor wirklich sicher genug für das, was darin aufbewahrt werden soll?Tresor-Sicherheitsklassen: Nicht jeder Tresor bietet den gleichen SchutzBezeichnungen wie Safe, Tresor, Sicherheitsschrank oder Wertschutzschrank werden im Alltag häufig gleich verwendet. Technisch bestehen jedoch deutliche Unterschiede.Sicherheitsschränke können beispielsweise nach EN 14450 geprüft und den Sicherheitsstufen S1 oder S2 zugeordnet werden.Für Wertschutzschränke mit höheren Anforderungen an den Einbruchschutz ist insbesondere die europäische Norm EN 1143-1 relevant. Sie definiert Prüfverfahren und Klassifizierungen für den Widerstand gegen Einbruchversuche.Dabei wird nicht lediglich die Materialstärke beurteilt. Entscheidend ist, wie widerstandsfähig ein Wertschutzschrank gegenüber unterschiedlichen Angriffsmethoden und Werkzeugen ist.Wer einen Tresor für hochwertige Uhren, Schmuck oder andere Wertgegenstände auswählt, sollte deshalb weniger auf den äußeren Eindruck und stärker auf die geprüfte Zertifizierung achten.Tresor-Widerstandsgrade: Was bedeuten Grad 0, I, II, III und IV?Nach EN 1143-1 geprüfte Wertschutzschränke werden verschiedenen Widerstandsgraden zugeordnet.Für den privaten Bereich spielen insbesondere die Grade 0, I, II, III und IV eine wichtige Rolle. Grundsätzlich gilt: Je höher der Widerstandsgrad, desto höher ist der geprüfte Einbruchschutz.Der Widerstandsgrad kann zugleich Einfluss darauf haben, bis zu welcher Höhe der Inhalt eines Tresors versichert werden kann.Als unverbindliche Orientierung werden in Deutschland für privat genutzte Wertschutzschränke ohne zusätzliche Einbruchmeldeanlage häufig folgende Versicherungssummen genannt:In Verbindung mit einer anerkannten Einbruchmeldeanlage können höhere Versicherungssummen möglich sein.Die tatsächliche Deckung und die Anforderungen an den jeweiligen Tresor sollten jedoch immer individuell mit dem Versicherer abgestimmt werden.Welcher Tresor und welche Sicherheitsklasse sind die richtigen?Die höchste Sicherheitsklasse ist nicht automatisch für jeden Bedarf notwendig.Bei der Auswahl eines Tresors sollten unter anderem folgende Fragen berücksichtigt werden:Gerade bei wachsenden Uhren- oder Schmucksammlungen lohnt es sich, nicht nur den aktuellen Wert zu betrachten, sondern auch zukünftige Anforderungen einzubeziehen.Tresor für Uhren: Sichere Aufbewahrung endet nicht beim EinbruchschutzBei hochwertigen mechanischen Uhren geht es nicht nur darum, sie sicher einzuschließen.Ein Tresor für Uhren sollte neben dem geprüften Einbruchschutz auch eine durchdachte Innenausstattung bieten, die auf die Anforderungen einer Uhrensammlung abgestimmt ist.Während Schmuck, Dokumente oder andere Wertgegenstände jeweils eigene Aufbewahrungslösungen benötigen, kann bei Automatikuhren zusätzlich die Integration von Uhrenbewegern sinnvoll sein.Damit rücken mehrere Aspekte zusammen: Sicherheit, Organisation, Pflege und Präsentation.„Für Uhrensammler geht es nicht allein darum, wertvolle Zeitmesser sicher einzuschließen. Entscheidend ist auch, wie die Sammlung im Inneren organisiert, gepflegt und präsentiert wird“, so MODALO.Wer Uhren sicher aufbewahren möchte, sollte daher sowohl den Widerstandsgrad des Tresors als auch die Gestaltung des Innenraums berücksichtigen.Sichere Wertaufbewahrung als Teil der MODALO ProduktweltMODALO beschäftigt sich seit vielen Jahren mit hochwertigen Lösungen für die Aufbewahrung und Pflege von Uhren und Schmuck.Mit der Entwicklung eigener Tresorlösungen erweitert das Hamburger Unternehmen diesen Ansatz nun um den Bereich der sicheren Wertaufbewahrung.Geplant sind unterschiedliche Sicherheits- und Ausstattungsvarianten mit integrierten Uhrenbewegern sowie flexibel konfigurierbaren Innenräumen für Uhren, Schmuck und weitere persönliche Wertgegenstände.Damit verbindet MODALO künftig geprüfte Sicherheit mit einer Innenraumgestaltung, die speziell auf die Aufbewahrung hochwertiger Uhren und Sammlungen ausgerichtet ist.Am Ende steht daher nicht nur die Frage:Ist der Tresor sicher?Sondern vor allem:Ist er sicher genug für das, was Ihnen wichtig ist?Über MODALODie MODALO GmbH mit Sitz in Hamburg steht für hochwertige Uhrenbeweger sowie anspruchsvolle Lösungen zur Aufbewahrung von Uhren und Schmuck.Im Mittelpunkt stehen die Verbindung von Funktionalität, hochwertiger Verarbeitung und zeitgemäßem Design. Das Sortiment umfasst unter anderem Uhrenbeweger, Uhrenboxen, Uhrenetuis und Lösungen zur Schmuckaufbewahrung.Mit der Entwicklung eigener Tresorlösungen erweitert MODALO seine Produktwelt um den Bereich der sicheren Wertaufbewahrung.