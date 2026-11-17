MODALO verbindet Design und Technik – Geschenkideen für Uhrenliebhaber zur Black Week 2026
Hochwertige Uhrenbeweger und stilvolle Aufbewahrungslösungen – vom 19. November bis 1. Dezember mit 20 % Rabatt im MODALO Onlineshop.
Anlässlich der Black Week 2026 gewährt MODALO vom 19. November bis einschließlich 1. Dezember 2026 20 % Rabatt auf das gesamte verfügbare Sortiment im offiziellen Onlineshop.
Design und Technik für Uhrenliebhaber
Mechanische Uhren stehen für Präzision, Handwerkskunst und persönliche Leidenschaft. Eine passende Aufbewahrung bietet Schutz und setzt die Zeitmesser zugleich stilvoll in Szene.
MODALO entwickelt Uhrenbeweger und Aufbewahrungslösungen, bei denen Funktionalität und Ästhetik im Mittelpunkt stehen. Sorgfältig ausgewählte Materialien und eine klare Formensprache machen die Produkte zu einer stilvollen Ergänzung moderner Wohnräume.
Ein Beispiel ist die CLASICO Premium Kollektion, die für drei, vier, fünf oder sechs Automatikuhren erhältlich ist. Acht unterschiedliche Oberflächenausführungen – darunter ausgewählte Edelhölzer, echtes Perlmutt, Malachit, Carbon-Dekor und schwarzer Klavierlack – bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.
Individuell programmierbare Aufzugsmodule, intuitive Touch-Bedienung, Speed Winding und die präzise 12-Uhr-Positionierung ermöglichen eine auf die jeweilige Automatikuhr abgestimmte Nutzung.
Besondere Geschenkideen zur Weihnachtszeit
Neben Uhrenbewegern umfasst das MODALO Sortiment hochwertige Uhrenboxen, Uhrenetuis sowie Aufbewahrungslösungen für Schmuck.
Ob für erfahrene Uhrensammler oder Besitzer ihrer ersten Automatikuhr – die unterschiedlichen Kollektionen bieten Geschenkideen, die praktische Funktionalität mit anspruchsvollem Design verbinden.
Während der Black Week sind alle verfügbaren Produkte im MODALO Onlineshop mit 20 % Rabatt erhältlich.
Die Aktion läuft vom 19. November bis einschließlich 1. Dezember 2026.
Weitere Informationen und das vollständige Sortiment finden Interessierte unter:
www.modalo.com
Über MODALO
Die MODALO GmbH mit Sitz in Hamburg entwickelt hochwertige Uhrenbeweger und Aufbewahrungslösungen für Uhren und Schmuck. Das Unternehmen verbindet technische Funktionalität, sorgfältige Verarbeitung und zeitgemäßes Design.
MODALO – The Art of Keeping Time.