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MODALO GmbH Rungedamm 20 21035 Hamburg, Deutschland http://www.modalo.com
Ansprechpartner:in Herr Daniel Fischer
Logo der Firma MODALO GmbH

Die umweltfreundlichste Uhr ist die, die Sie bereits besitzen

modalo setzt am Weltumwelttag 2026 ein Zeichen für nachhaltige Luxuskultur – und zeigt, warum echter Umweltschutz manchmal nur bedeutet, gut für das zu sorgen, was man bereits hat.

(lifePR) (Hamburg, )
Während die Welt am heutigen Weltumwelttag unter dem Motto „Für das Klima, Schritt für Schritt“ „For Climate, Every Step Counts“ zum Handeln aufruft, geht das Hamburger Unternehmen modalo einen eigenen Weg – einen, der leise beginnt: mit dem Schutz eines Objekts, das bereits existiert.

Kein Akku. Kein Ersatz. Kein Abfall.

Eine mechanische Armbanduhr gehört zu den wenigen Gegenständen, die der Mensch je erschaffen hat und die mit der Zeit besser werden – vorausgesetzt, man pflegt sie. Sie braucht keine Batterie, keine elektronischen Bauteile, keine geplante Obsoleszenz. Richtig gewartet kann sie Generationen überdauern.
Genau hier setzt modalo an. Die Uhrendreher des Hamburger Unternehmens sorgen dafür, dass automatische Armbanduhren kontinuierlich in Bewegung bleiben – auch wenn sie nicht getragen werden. Das erhält die Schmierung des Uhrwerks, verhindert vorzeitigen Verschleiß und verlängert die Lebensdauer eines Zeitmessers um Jahrzehnte.

„Der nachhaltigste Kauf ist der, den man nicht mehr machen muss“, sagt das modalo-Gründungsteam. „Wir glauben, dass echter Umweltschutz nicht immer mit einem neuen Produkt beginnt – sondern damit, das Vorhandene zu schützen.“

Langlebigkeit als Haltung

Die Uhrenindustrie produziert jährlich rund 1,2 Milliarden Zeitmesser. Ein Großteil davon wird innerhalb weniger Jahre entsorgt. Mechanische Uhren können – bei regelmäßiger Wartung – über 50 Jahre zuverlässig funktionieren. Der Unterschied liegt nicht nur im Handwerk, sondern in der Pflege.
Modalo versteht sich als Teil einer Bewegung, die Langlebigkeit nicht als Luxus begreift, sondern als Verantwortung. In einer Zeit, in der Upgrade-Zyklen und Fast Fashion die Norm sind, setzt das Unternehmen auf einen anderen Wert: das Bewahren.


Am Weltumwelttag 2026, dessen globales Motto die Dringlichkeit des Klimaschutzes betont, erinnert modalo daran: Manchmal ist der wirksamste Beitrag zum Umweltschutz nicht der nächste Kauf – sondern die Entscheidung, für das Vorhandene Verantwortung zu übernehmen.

Über modalo

modalo ist ein Hamburger Unternehmen, das hochwertige Uhrendreher für automatische Armbanduhren entwickelt und vertreibt. Darüber hinaus umfasst das Sortiment edle Aufbewahrungslösungen für Uhren und Schmuck – gefertigt für Menschen, die ihre wertvollsten Besitztümer würdevoll in Szene setzen möchten. Die Produkte verbinden präzise Technik mit zeitlosem Design und richten sich an Uhrenliebhaber, die ihre Zeitmesser langfristig erhalten möchten. modalo steht für eine Konsumkultur, die Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellt.

 

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MODALO steht für hochwertige Uhrenbeweger und exklusive Aufbewahrungslösungen

MODALO GmbH

Die MODALO GmbH mit Unternehmenssitz in Hamburg, gehört zu den führenden Herstellern für exklusive Uhrenbeweger, außergewöhnliche Uhrenboxen sowie erstklassige Uhrenetuis. Seit über einem Jahrzehnt stehen MODALO Produkte weltweit für höchste Verarbeitungsqualität und ausgezeichnetes Design.

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