Automatikuhr richtig pflegen: 3 goldene Regeln für Präzision, Werterhalt und Komfort

Eine Automatikuhr ist weit mehr als ein Zeitmesser – sie ist ein fein abgestimmtes mechanisches System. Damit Ihre Uhr langfristig präzise läuft und ihren Wert behält, kommt es auf die richtige Pflege und Nutzung an. Mit wenigen, gezielten Maßnahmen lässt sich die Lebensdauer deutlich verlängern.Automatikuhren sind auf Bewegung angewiesen, damit sich die Schmierstoffe gleichmäßig verteilen. Längere Stillstandszeiten können dazu führen, dass Öle an Wirkung verlieren und die Reibung im Werk zunimmt.Ein ausgewogenes Trageverhalten ist ideal. Alternativ kann ein hochwertiger Uhrenbeweger dafür sorgen, dass Ihre Uhr auch in Ruhephasen zuverlässig in Betrieb bleibt – ohne manuelles Aufziehen oder Nachstellen.Magnetische Einflüsse gehören zu den häufigsten, aber unterschätzten Ursachen für Gangabweichungen. Geräte wie Smartphones, Tablets oder Lautsprecher können empfindliche Uhrwerke beeinflussen.Typische Folgen:• Uhr geht deutlich vor• ungenaue ZeitmessungAchten Sie darauf, Ihre Automatikuhr nicht dauerhaft in der Nähe starker elektronischer Geräte aufzubewahren. Im Zweifel kann eine fachgerechte Entmagnetisierung schnell Abhilfe schaffen.Ein häufiger Fehler liegt in der falschen Bedienung der Datumsfunktion. In vielen Automatikwerken erfolgt der automatische Datumswechsel zwischen etwa 21:00 und 03:00 Uhr.Während dieser Phase greifen mechanische Zahnräder ineinander – manuelle Eingriffe können Schäden verursachen.Empfehlung:• Datum niemals in diesem Zeitraum verstellen• Anpassungen außerhalb dieser Zeit vornehmenWird eine Automatikuhr längere Zeit nicht getragen, bleibt sie stehen – und muss neu eingestellt werden. Das ist nicht nur unpraktisch, sondern kann auch die Mechanik unnötig belasten.Ein MODALO Uhrenbeweger bietet hier klare Vorteile:• hält die Uhr dauerhaft betriebsbereit• erhöht den Bedienkomfort im Alltag• ermöglicht eine exakte Zählung jeder einzelnen Umdrehung• bietet individuell programmierbare Einstellungen für unterschiedliche Uhrwerke• überzeugt durch ausgezeichnetes Design und hochwertige VerarbeitungBesonders für Sammler oder Besitzer mehrerer Uhren ist dies eine effiziente Lösung.Die richtige Pflege einer Automatikuhr erfordert kein großes Fachwissen – aber ein bewusstes Handling. Regelmäßige Bewegung, Schutz vor Magnetfeldern und sachgerechte Bedienung tragen entscheidend dazu bei, Präzision und Wert langfristig zu erhalten.Ein Uhrenbeweger kann dabei eine sinnvolle Ergänzung sein – insbesondere, wenn Komfort und Werterhalt im Fokus stehen.