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Moar Gut Hotel GmbH Moargasse 22 5611 Großarl, Österreich http://www.moargut.com
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Familien Natur Resort Moar Gut gewinnt Condé Nast Traveller Award 2026 als bestes Family Hideaway weltweit

Großarl, Salzburger Land, Österreich – Große internationale Anerkennung für das Familien Natur Resort Moar Gut: Das exklusive Familienhotel Österreich wurde bei den renommierten Condé Nast Traveller Germany Wellness & Spa Awards 2026 in der Kategorie

(lifePR) (Großarl, )
Als führendes und ausgezeichnetes Familienhotel Salzburg überzeugt das Moar Gut mit einer einzigartigen Kombination aus Luxus, Natur und herzlicher Gastfreundschaft. Dass ein familiengeführtes Hotel aus Großarl im Salzburger Land, Österreich, zu den internationalen Preisträgern zählt, unterstreicht die hohe Qualität und die weltweite Anerkennung des Hauses.

Mit der Auszeichnung reiht sich das Resort in einen exklusiven Kreis internationaler Spitzenhotels ein. Weltweit wurden in diesem Jahr lediglich sechs Häuser ausgezeichnet – darunter renommierte Resorts aus Thailand, Dubai und Indien. Der Award bestätigt die Position des Resorts als eine der führenden Adressen für exklusiven Familienurlaub im Alpenraum.

„Diese Auszeichnung erfüllt uns mit großer Dankbarkeit und Stolz. Sie bestätigt unseren Anspruch, Familien einen Urlaub auf höchstem Niveau zu ermöglichen – mit echter Gastfreundschaft, exklusiven Wellnessangeboten und unvergesslichen Erlebnissen inmitten der Salzburger Bergwelt“, betont die Gastgeberfamilie Kendlbacher.

Seit vielen Jahren steht das Moar Gut für luxuriöse Erholung, Naturerlebnis und familiengerechten Urlaub auf höchstem Niveau. Als exklusives Wellness Resort Salzburger Land bietet das Resort großzügige Wellnessbereiche für Erwachsene und Familien, ausgezeichnete Kulinarik, professionelle Kinderbetreuung sowie hochwertige Suiten. Diese besondere Kombination macht das Haus zu einem der beliebtesten Reiseziele für Familien, die Erholung, Qualität und gemeinsame Erlebnisse in den Bergen suchen.

Die Gastgeberfamilie nahm den Award persönlich in St. Moritz entgegen. Ihr besonderer Dank gilt Dennis Braatz und dem Team von Condé Nast Traveller Germany für die Ehrung sowie den zahlreichen Gästen, deren Vertrauen und Treue diese Auszeichnung erst möglich gemacht haben.

Mit der Auszeichnung, als eines der weltweit führenden Luxury Family Hotel Austria setzt das Familien Natur Resort Moar Gut ein weiteres Zeichen für exzellente Qualität und gelebte Gastfreundschaft. Das mehrfach prämierte Familienhotel Österreich in Großarl im Salzburger Land steht damit einmal mehr für luxuriösen Familienurlaub, erstklassigen Wellnesskomfort und unvergessliche Urlaubserlebnisse in den österreichischen Alpen.

Moar Gut Hotel GmbH

Das Familien Natur Resort Moar Gut in Großarl im Salzburger Land, Österreich zählt zu eines der führenden Familienhotels Österreich. Das Fünf-Sterne-Resort verbindet luxuriösen Familienurlaub mit exklusivem Wellness, alpiner Kulinarik und professioneller Kinderbetreuung. 2026 wurde das familiengeführte Haus von Condé Nast Traveller Germany als weltweit bestes „Family Hideaway“ ausgezeichnet. Mit 46 Suiten und einer 1.300 m² großen Natur Spa Wellnesslandschaft bietet das Hotel Erholung auf höchstem Niveau. Weitere Informationen unter www.moargut.com.

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