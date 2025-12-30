Zwischen den Jahren: Warum viele Menschen die Tage für mentale Erholung nutzen
Die Zeit nach Weihnachten bietet seltene Ruhe. Immer mehr Menschen nutzen diese Phase bewusst, um Stress abzubauen und innere Balance zurückzugewinnen.
Neurowissenschaftlich gilt die Phase als günstiges Zeitfenster, in dem das Nervensystem besonders empfänglich für Erholung ist. Bereits kleine Maßnahmen wie bewusstes Atmen, kurze Spaziergänge oder ein Moment ohne digitale Ablenkung können helfen, innere Spannung zu reduzieren. Auch einfache Routinen im Umfeld – ein Raum lüften, eine Ecke aufräumen, ein Gerät ausschalten – schaffen oft mehr Klarheit, als viele vermuten.
Viele Menschen nutzen diese Tage zudem für einen sanften Jahresrückblick: Was hat Kraft gegeben? Was hat belastet? Und welche eine kleine Gewohnheit könnte im neuen Jahr guttun? Solche Mikro-Rituale unterstützen einen ruhigen, stabilen Übergang in die kommenden Wochen.
