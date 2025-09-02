Wie kann gezieltes Licht Training und Regeneration im Spitzensport verbessern?

Für Athletinnen und Athleten entscheidet nicht nur Technik oder Ausdauer über den Erfolg - auch der zirkadiane Rhythmus, die sogenannte „innere Uhr“, spielt eine zentrale Rolle. Jetlag, Nachtflüge oder Wettkämpfe zu ungewohnten Tageszeiten bringen diese natürliche Steuerung schnell aus dem Gleichgewicht. Die Folge: Müdigkeit, Konzentrationsverlust und eine beeinträchtigte Regeneration. Genau hier setzt die Propeaq 3 Blaulichtbrille an – als tragbares Instrument zur gezielten Lichtsteuerung für maximale Leistungsfähigkeit.
Lichttherapie mit wissenschaftlicher Grundlage
Die Propeaq Brille nutzt monochromatisches, leistungsstarkes blaues Licht (250 M-EDI, ca. 10.000 Lux äquivalent), um den biologischen Rhythmus aktiv zu beeinflussen. Trägt man sie morgens oder vor einem Abendwettkampf zur richtigen Zeit, werden Schlafhormone wie Melatonin gezielt reguliert. Der Körper wird wacher, aktiver und leistungsbereiter – ein Prinzip, das inzwischen auch durch Studien belegt ist.
Studien bestätigen Leistungssteigerung durch Lichtbrillen
Die Wirkung von Blaulicht auf die kognitive und körperliche Leistungsfähigkeit ist nicht nur theoretisch. Zwei unabhängige Studien unterstreichen den praktischen Nutzen:
- In einer Untersuchung mit Sicherheitskräften im Nachtdienst zeigte der Einsatz von Propeaq Blaulichtbrillen deutliche Verbesserungen bei Wachheit, Reaktionszeit und Schlafqualität. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Lichttherapie nicht nur bei Jetlag, sondern auch bei intensiven Belastungen wie Schichtarbeit effektiv ist.→ zur Studie(PDF)
- Eine zweite Studie aus dem Journal of Nursing Management untersuchte die Wirkung von Blaulichtbrillen und Kurzschlafphasen auf die Ermüdung. Auch hier zeigte sich, dass gezielte Lichtanwendung das Energieniveau signifikant steigern kann – eine Erkenntnis, die sich direkt auf Sport und Training übertragen lässt.→ zur Studie (PDF)
Die Propeaq Brille ist längst nicht nur Theorie. Sie kommt im Leistungssport weltweit zum Einsatz – insbesondere in Verbindung mit Chrono Coaching, einem systematischen Ansatz zur Steuerung von Belastung, Erholung und Schlafrhythmus.
„Mit der Propeaq Brille und der Chrono Coach Unterstützung bin ich ohne Jetlag in Melbourne angekommen und konnte bei der Schwimmweltmeisterschaft optimale Leistungen bringen. Tolle Brille, ich bin sehr zufrieden damit.“
Kira Toussaint (NL), Olympische Schwimmerin – Weltrekordhalterin
„Ich wünschte, ich hätte damals eine Propeaq Brille gehabt, statt dieser klobigen Leuchtkästen, die ich früher verwendet habe.“
Pieter van den Hoogenband (NL), 7-facher Olympiamedaillengewinner
Technologie für präzise Trainingssteuerung
Die kostenlose TimeTooler App ergänzt die Anwendung mit personalisierten Lichtzeitplänen – abgestimmt auf Chronotyp, Reiseziel oder Trainingsplan. Die Brille selbst ist leicht (nur ca. 41 g), kompakt und per USB wiederaufladbar. Wechselgläser mit Sehstärke oder Schutzfunktion sind optional erhältlich, die LEDs funktionieren auch ohne Gläser.
Erhältlich im MindTecStore
Die Propeaq 3 Blaulichtbrille ist im MindTecStore erhältlich – dem Onlineshop für wissenschaftlich geprüfte Wearables und neurotechnologische Lösungen. Der Store bietet hochwertige Produkte für Sport, Schlafoptimierung und mentale Leistungsfähigkeit – kombiniert mit fachkundiger Beratung und jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Biofeedback und Chronobiologie.