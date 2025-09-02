Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1031711

MindTecStore Europa Gottlieb-Daimler-Str. 13 35440 Linden, Deutschland http://www.mindtecstore.com
Ansprechpartner:in Herr Hans-Georg Bieschke +49 6403 6099332
Logo der Firma MindTecStore Europa

Wie kann gezieltes Licht Training und Regeneration im Spitzensport verbessern?

Neue Studien zeigen: Blaulichtbrillen wie die Propeaq 3 unterstützen die innere Uhr – mit messbarem Effekt auf Leistung, Schlaf und Erholung.

(lifePR) (Linden, )
Die Uhr im Körper - ein entscheidender Leistungsfaktor

Für Athletinnen und Athleten entscheidet nicht nur Technik oder Ausdauer über den Erfolg - auch der zirkadiane Rhythmus, die sogenannte „innere Uhr“, spielt eine zentrale Rolle. Jetlag, Nachtflüge oder Wettkämpfe zu ungewohnten Tageszeiten bringen diese natürliche Steuerung schnell aus dem Gleichgewicht. Die Folge: Müdigkeit, Konzentrationsverlust und eine beeinträchtigte Regeneration. Genau hier setzt die Propeaq 3 Blaulichtbrille an – als tragbares Instrument zur gezielten Lichtsteuerung für maximale Leistungsfähigkeit.

Lichttherapie mit wissenschaftlicher Grundlage

Die Propeaq Brille nutzt monochromatisches, leistungsstarkes blaues Licht (250 M-EDI, ca. 10.000 Lux äquivalent), um den biologischen Rhythmus aktiv zu beeinflussen. Trägt man sie morgens oder vor einem Abendwettkampf zur richtigen Zeit, werden Schlafhormone wie Melatonin gezielt reguliert. Der Körper wird wacher, aktiver und leistungsbereiter – ein Prinzip, das inzwischen auch durch Studien belegt ist.

Studien bestätigen Leistungssteigerung durch Lichtbrillen

Die Wirkung von Blaulicht auf die kognitive und körperliche Leistungsfähigkeit ist nicht nur theoretisch. Zwei unabhängige Studien unterstreichen den praktischen Nutzen:
  • In einer Untersuchung mit Sicherheitskräften im Nachtdienst zeigte der Einsatz von Propeaq Blaulichtbrillen deutliche Verbesserungen bei Wachheit, Reaktionszeit und Schlafqualität. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Lichttherapie nicht nur bei Jetlag, sondern auch bei intensiven Belastungen wie Schichtarbeit effektiv ist. zur Studie(PDF)
  • Eine zweite Studie aus dem Journal of Nursing Management untersuchte die Wirkung von Blaulichtbrillen und Kurzschlafphasen auf die Ermüdung. Auch hier zeigte sich, dass gezielte Lichtanwendung das Energieniveau signifikant steigern kann – eine Erkenntnis, die sich direkt auf Sport und Training übertragen lässt.→ zur Studie (PDF)
Von Olympioniken im Alltag genutzt

Die Propeaq Brille ist längst nicht nur Theorie. Sie kommt im Leistungssport weltweit zum Einsatz – insbesondere in Verbindung mit Chrono Coaching, einem systematischen Ansatz zur Steuerung von Belastung, Erholung und Schlafrhythmus.

„Mit der Propeaq Brille und der Chrono Coach Unterstützung bin ich ohne Jetlag in Melbourne angekommen und konnte bei der Schwimmweltmeisterschaft optimale Leistungen bringen. Tolle Brille, ich bin sehr zufrieden damit.“
Kira Toussaint (NL), Olympische Schwimmerin – Weltrekordhalterin

„Ich wünschte, ich hätte damals eine Propeaq Brille gehabt, statt dieser klobigen Leuchtkästen, die ich früher verwendet habe.“
Pieter van den Hoogenband (NL), 7-facher Olympiamedaillengewinner

Technologie für präzise Trainingssteuerung

Die kostenlose TimeTooler App ergänzt die Anwendung mit personalisierten Lichtzeitplänen – abgestimmt auf Chronotyp, Reiseziel oder Trainingsplan. Die Brille selbst ist leicht (nur ca. 41 g), kompakt und per USB wiederaufladbar. Wechselgläser mit Sehstärke oder Schutzfunktion sind optional erhältlich, die LEDs funktionieren auch ohne Gläser.

Erhältlich im MindTecStore

Die Propeaq 3 Blaulichtbrille ist im MindTecStore erhältlich – dem Onlineshop für wissenschaftlich geprüfte Wearables und neurotechnologische Lösungen. Der Store bietet hochwertige Produkte für Sport, Schlafoptimierung und mentale Leistungsfähigkeit – kombiniert mit fachkundiger Beratung und jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Biofeedback und Chronobiologie.

Website Promotion

Website Promotion
MindTecStore - der Technolgien-Shop für mehr körperliche und mentale Gesundheit

MindTecStore Europa

MindTecStore ist ein führender Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen für das Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Technologien an zur Überwachung und Verbesserung der körperlichen und mentalen Gesundheit, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.