Wie kann gezieltes Licht Training und Regeneration im Spitzensport verbessern?

In einer Untersuchung mit Sicherheitskräften im Nachtdienst zeigte der Einsatz von Propeaq Blaulichtbrillen deutliche Verbesserungen bei Wachheit, Reaktionszeit und Schlafqualität. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Lichttherapie nicht nur bei Jetlag, sondern auch bei intensiven Belastungen wie Schichtarbeit effektiv ist. → zur Studie(PDF)

Eine zweite Studie aus dem Journal of Nursing Management untersuchte die Wirkung von Blaulichtbrillen und Kurzschlafphasen auf die Ermüdung. Auch hier zeigte sich, dass gezielte Lichtanwendung das Energieniveau signifikant steigern kann – eine Erkenntnis, die sich direkt auf Sport und Training übertragen lässt.→ zur Studie (PDF)

Für Athletinnen und Athleten entscheidet nicht nur Technik oder Ausdauer über den Erfolg - auch der zirkadiane Rhythmus, die sogenannte „innere Uhr", spielt eine zentrale Rolle. Jetlag, Nachtflüge oder Wettkämpfe zu ungewohnten Tageszeiten bringen diese natürliche Steuerung schnell aus dem Gleichgewicht. Die Folge: Müdigkeit, Konzentrationsverlust und eine beeinträchtigte Regeneration. Genau hier setzt diean – als tragbares Instrument zur gezielten Lichtsteuerung für maximale Leistungsfähigkeit.Die Propeaq Brille nutzt monochromatisches, leistungsstarkes blaues Licht (250 M-EDI, ca. 10.000 Lux äquivalent), um den biologischen Rhythmus aktiv zu beeinflussen. Trägt man sie morgens oder vor einem Abendwettkampf zur richtigen Zeit, werden Schlafhormone wie Melatonin gezielt reguliert.Die Wirkung von Blaulicht auf die kognitive und körperliche Leistungsfähigkeit ist nicht nur theoretisch. Zwei unabhängige Studien unterstreichen den praktischen Nutzen:Die Propeaq Brille ist längst nicht nur Theorie. Sie kommt im Leistungssport weltweit zum Einsatz – insbesondere in Verbindung mit, einem systematischen Ansatz zur Steuerung von Belastung, Erholung und Schlafrhythmus.