MindTecStore Europa Gottlieb-Daimler-Str. 13 35440 Linden, Deutschland
Ansprechpartner:in Herr Hans-Georg Bieschke
Welt-Alzheimertag: Technologie als Brücke zwischen Erinnerung und Gegenwart

„Wenn die Erinnerungen verschwimmen, zählt jeder Moment der Nähe.“

Mit diesem Gedanken beginnt für viele Familien der Alltag mit Alzheimer. Am 21. September, dem Welt-Alzheimertag, rückt eine Krankheit in den Fokus, die nicht nur medizinische, sondern vor allem menschliche Dimensionen hat.

Doch wie können wir Betroffene und ihre Angehörigen unterstützen – jenseits von klinischen Zahlen und nüchternen Diagnosen? Der MindTecStore zeigt, dass Technologie ein Stück Hoffnung schenken kann.

Vom Problem zur Lösung: Alltag mit Alzheimer

Angehörige berichten oft von einem Gefühl der Hilflosigkeit. Plötzlich vergisst die Mutter den Geburtstag der Enkel, der Vater findet den Weg nach Hause nicht mehr, vertraute Routinen brechen auf.Alzheimer verändert nicht nur das Gedächtnis, sondern auch das gesamte Miteinander in Familien.

Genau hier setzt der MindTecStore an: Mit digitalen Alzheimer-Hilfsmitteln, die den Alltag strukturieren, Orientierung geben und Momente der Selbstständigkeit zurückholen.

Was Technologie leisten kann

Die Produkte des MindTecStore sind mehr als nur Technik – sie schaffen Sicherheit, fördern Konzentration und ermöglichen es, trotz Alzheimer länger aktiv und selbstbestimmt zu bleiben.
  • Smarte Pillenbox gegen das Vergessen
    Choice MMed Smarte Pillenbox erinnert zuverlässig an die Medikamenteneinnahme und unterstützt so eine sichere Behandlung – ein wichtiges Hilfsmittel für Alzheimer-Betroffene.
  • Forbrain – Training für Gehirn und Sprache
    Mit dem Forbrain Audiofeedback-Headset üben Betroffene spielerisch Konzentration, Gedächtnis und Sprachfähigkeit. Durch die Knochenleitungstechnologie hören sie ihre eigene Stimme in Echtzeit – das stärkt Aufmerksamkeit und geistige Präsenz.
  • Neeuro Senzeband mit Memorie-App
    Das Neeuro Senzeband misst Gehirnströme und verbindet sich mit einer Trainings-App, die gezielt Gedächtnisübungen anbietet. Spielerische Aufgaben fördern kognitive Fähigkeiten und schenken Freude am Üben – eine wertvolle Stütze für Betroffene und Angehörige.
  • NeeuroBike – Gehirn- und Bewegungstraining im Alter
    Mit dem NeeuroBike werden körperliche Aktivität und geistiges Training kombiniert. Über EEG-Sensoren und eine App trainieren Nutzer gleichzeitig Gedächtnis und Koordination – ein innovativer Ansatz, um Demenz und Alzheimer aktiv entgegenzuwirken.
Eine Kundin berichtet etwa, wie ihr Vater durch ein kognitives Trainingsgerät wieder Freude am Spielen fand – und gleichzeitig seine geistige Beweglichkeit trainierte. Kleine Fortschritte, die große Wirkung zeigen: mehr Lebensqualität für Betroffene und Entlastung für die Familie.

Mehr als ein Datum im Kalender

Der Welt-Alzheimertag ist kein abstraktes Ereignis, sondern ein Anlass, die Menschen in den Mittelpunkt zu rücken, die jeden Tag mit Alzheimer leben – Betroffene ebenso wie ihre Angehörigen.Er erinnert uns daran, dass hinter jeder Diagnose ein individuelles Schicksal steckt: Familien, die Halt geben, Partner, die Geduld zeigen, Kinder, die Verantwortung übernehmen.

Wir wollen Menschen nicht allein mit der Diagnose lassen. Wir wollen Werkzeuge an die Hand geben, die Mut machen und echte Unterstützung leisten“, so die Geschäftsführung des MindTecStore.

Fazit und Einladung

Der Welt-Alzheimertag erinnert uns daran, dass jede Hilfe zählt – ob groß oder klein. Technologie kann keine Erinnerungen zurückholen, aber sie kann neue schaffen.

Entdecken Sie im MindTecStore innovative Hilfsmittel bei Alzheimer und Demenz. Lassen Sie sich beraten, welche digitale Unterstützung im Alltag für Ihre Familie den größten Unterschied machen kann.

Weil jede Geschichte zählt – und jeder Tag wertvoll ist.

MindTecStore - der Technolgien-Shop für mehr körperliche und mentale Gesundheit

MindTecStore Europa

MindTecStore ist ein führender Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen für das Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Technologien an zur Überwachung und Verbesserung der körperlichen und mentalen Gesundheit, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

