Welt-Alzheimertag: Technologie als Brücke zwischen Erinnerung und Gegenwart

Smarte Pillenbox gegen das Vergessen

erinnert zuverlässig an die Medikamenteneinnahme und unterstützt so eine sichere Behandlung – ein wichtiges Hilfsmittel für Alzheimer-Betroffene. Forbrain – Training für Gehirn und Sprache

Neeuro Senzeband mit Memorie-App

Das Neeuro Senzeband misst Gehirnströme und verbindet sich mit einer Trainings-App, die gezielt Gedächtnisübungen anbietet. Spielerische Aufgaben fördern kognitive Fähigkeiten und schenken Freude am Üben – eine wertvolle Stütze für Betroffene und Angehörige.

NeeuroBike – Gehirn- und Bewegungstraining im Alter

Mit dem NeeuroBike werden körperliche Aktivität und geistiges Training kombiniert. Über EEG-Sensoren und eine App trainieren Nutzer gleichzeitig Gedächtnis und Koordination – ein innovativer Ansatz, um Demenz und Alzheimer aktiv entgegenzuwirken.

Mit dem NeeuroBike werden körperliche Aktivität und geistiges Training kombiniert. Über EEG-Sensoren und eine App trainieren Nutzer gleichzeitig Gedächtnis und Koordination – ein innovativer Ansatz, um Demenz und Alzheimer aktiv entgegenzuwirken.

Mit diesem Gedanken beginnt für viele Familien der Alltag mit Alzheimer. Am 21. September, dem Welt-Alzheimertag, rückt eine Krankheit in den Fokus, die nicht nur medizinische, sondern vor allem menschliche Dimensionen hat.Doch wie können wir Betroffene und ihre Angehörigen unterstützen – jenseits von klinischen Zahlen und nüchternen Diagnosen?Angehörige berichten oft von einem Gefühl der Hilflosigkeit. Plötzlich vergisst die Mutter den Geburtstag der Enkel, der Vater findet den Weg nach Hause nicht mehr, vertraute Routinen brechen auf.Alzheimer verändert nicht nur das Gedächtnis, sondern auch das gesamte Miteinander in Familien.Genau hier setzt der MindTecStore an: Mit, die den Alltag strukturieren, Orientierung geben und Momente der Selbstständigkeit zurückholen.Die Produkte des MindTecStore sind mehr als nur Technik – sie schaffen Sicherheit, fördern Konzentration und ermöglichen es, trotz Alzheimer länger aktiv und selbstbestimmt zu bleiben.Eine Kundin berichtet etwa, wie ihr Vater durch ein kognitives Trainingsgerät wieder Freude am Spielen fand – und gleichzeitig seine geistige Beweglichkeit trainierte. Kleine Fortschritte, die große Wirkung zeigen: mehr Lebensqualität für Betroffene und Entlastung für die Familie.Der Welt-Alzheimertag ist kein abstraktes Ereignis, sondern ein Anlass, die Menschen in den Mittelpunkt zu rücken, die jeden Tag mit Alzheimer leben – Betroffene ebenso wie ihre Angehörigen.Er erinnert uns daran, dass hinter jeder Diagnose ein individuelles Schicksal steckt: Familien, die Halt geben, Partner, die Geduld zeigen, Kinder, die Verantwortung übernehmen.“, so die Geschäftsführung des MindTecStore.Der Welt-Alzheimertag erinnert uns daran, dass jede Hilfe zählt – ob groß oder klein. Technologie kann keine Erinnerungen zurückholen, aber sie kann neue schaffen.Weil jede Geschichte zählt – und jeder Tag wertvoll ist.