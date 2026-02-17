Kontakt
Verstehen, was im Kopf passiert – Waverox bringt Achtsamkeit auf eine neue Ebene

Das EEG-Stirnband verbindet Selbstwahrnehmung mit objektiven Daten und unterstützt bewusste mentale Routinen.

Achtsamkeit lebt von Wahrnehmung – doch innere Zustände lassen sich oft nur schwer benennen. Bin ich gerade wirklich entspannt? Oder nur müde? Bin ich konzentriert oder innerlich unruhig? Das EEG-Headband Waverox gibt auf diese Fragen erstmals eine objektive Antwort.

Mit Waverox wird mentale Aktivität sichtbar. Nutzer:innen erhalten unmittelbares Feedback zu ihrem inneren Zustand und können besser verstehen, wie Stress, Ruhe oder Fokus tatsächlich entstehen. Gerade im Kontext von Meditation, Entspannung oder mentalem Training eröffnet das völlig neue Möglichkeiten: Fortschritte werden nicht nur gefühlt, sondern nachvollziehbar.

Die begleitende App unterstützt diesen Prozess zusätzlich mit angeleiteten Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen, die gezielt auf innere Ruhe und mentale Ausgeglichenheit ausgerichtet sind. Während der Übungen lässt sich in Echtzeit beobachten, wie sich der eigene mentale Zustand verändert. Diese unmittelbare Rückmeldung vertieft die Selbstwahrnehmung und hilft dabei, herauszufinden, welche Methoden persönlich am besten wirken – für mehr Gelassenheit im Alltag.

Diese Rückmeldung wirkt motivierend. Wer sieht, dass Atemübungen oder Achtsamkeitsroutinen messbare Effekte haben, bleibt eher dran – und entwickelt ein tieferes Verständnis für die eigenen mentalen Muster. Waverox unterstützt damit nicht Leistung um jeden Preis, sondern bewusste Selbstregulation und mentale Balance.

Das Stirnband ist unkompliziert in der Anwendung und für den Alltag konzipiert. Es richtet sich an Menschen, die mentale Gesundheit aktiv gestalten möchten - nicht theoretisch, sondern erfahrbar und datenbasiert.

Für alle, die mentale Zustände besser verstehen und achtsamer mit sich selbst umgehen möchten, ist der Waverox Mind Tracker ab sofort im Sortiment des MindTecStore erhältlich. Interessierte erhalten dort vertiefende Einblicke in Anwendungsszenarien und Nutzungskonzepte.

MindTecStore Europa

MindTecStore ist ein führender Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen für das Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Technologien an zur Überwachung und Verbesserung der körperlichen und mentalen Gesundheit, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

