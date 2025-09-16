Spielerisch konzentrierter: Wie Neeuro Cogo Kindern mit ADHS hilft, Aufmerksamkeit neu zu lernen

Alltag mit ADHS: Eine Herausforderung für Kinder und Eltern
Viele Kinder mit ADHS kämpfen in Schule und Alltag mit Konzentrationsproblemen. Hausaufgaben dauern ewig, Ablenkungen sind allgegenwärtig, Frust baut sich auf. Eltern fragen sich oft: Wie können wir unser Kind wirksam unterstützen, ohne es zu überfordern?
Cogo: Aufmerksamkeitstraining mit Spielspaß und Wirksamkeit
Hier setzt Neeuro Cogo an. Die Kombination aus Software und dem SenzeBand 2 EEG-Headset ermöglicht ein Neurofeedback-Training für Kinder von 7 bis 12 Jahren, das wissenschaftlich erprobt ist und nachhaltig wirkt:
- Strukturiertes Trainingsprogramm: 24 Einheiten in 3 Monaten, empfohlen 2–3 Sitzungen pro Woche
- Nachweislich wirksam: In einer klinischen Studie zeigten 78 % der Kinder mit ADHS signifikante Fortschritte
- Sicher & nicht-invasiv: TÜV SÜD ISO13485 und FCC-zertifiziert
- Motivierend: Spielerische Übungen sorgen dafür, dass Kinder gern und regelmäßig trainieren
Einfach für Zuhause und im professionellen Einsatz
Cogo ist für die private Nutzung zuhause ebenso geeignet wie für den Einsatz durch Fachleute. Eltern und Therapeut:innen können die Fortschritte mit der begleitenden MindViewer-App nachverfolgen. Ergänzend steht die Memorie-App als Langzeittraining zur Verfügung.
Technologie mit Herz und Verstand
Das SenzeBand 2 EEG-Headset erfasst die Hirnaktivität mit 7 Sensoren und passt die Trainingsspiele individuell an. KI-Algorithmen analysieren die Aufmerksamkeit in Echtzeit und stellen sicher, dass jede Einheit den richtigen Schwierigkeitsgrad hat – fordernd, aber nie überfordernd.
„Wir glauben daran, dass jedes Kind das Potenzial hat, konzentriert zu lernen – wenn es die richtige Unterstützung bekommt. Cogo gibt ihnen dieses Werkzeug in die Hand“, sagt Hans-Georg Bieschke, Geschäftsführung MindTecStore.
Weitere Informationen
Eltern, Therapeut:innen und Schulen, die mehr über Neeuro Cogo erfahren möchten, finden hier ausführliche Informationen sowie Bestellmöglichkeiten.
Über Neeuro
Neeuro ist ein international führendes Unternehmen aus Singapur im Bereich Brain-Computer-Interface-Technologien. Mit innovativen Lösungen wie dem SenzeBand 2 und der Cogo-Software setzt Neeuro neue Maßstäbe in der Förderung von Aufmerksamkeit, kognitiven Fähigkeiten und mentalem Wohlbefinden – sicher, wissenschaftlich fundiert und mit Freude an der Anwendung.