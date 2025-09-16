Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1033753

MindTecStore Europa Gottlieb-Daimler-Str. 13 35440 Linden, Deutschland http://www.mindtecstore.com
Ansprechpartner:in Herr Hans-Georg Bieschke +49 6403 6099332
Logo der Firma MindTecStore Europa

Spielerisch konzentrierter: Wie Neeuro Cogo Kindern mit ADHS hilft, Aufmerksamkeit neu zu lernen

(lifePR) (Linden, )
„Mama, können wir heute wieder trainieren?“ – ein Satz, den Eltern von Kindern mit Aufmerksamkeitsproblemen selten hören. Doch genau das berichten Familien, die das digitale Aufmerksamkeitstraining Neeuro Cogo nutzen. Statt trockener Übungen verbindet Cogo neueste Neurofeedback-Technologie mit spielerischen Trainingseinheiten – und macht so aus einer Herausforderung ein Erfolgserlebnis.

Alltag mit ADHS: Eine Herausforderung für Kinder und Eltern

Viele Kinder mit ADHS kämpfen in Schule und Alltag mit Konzentrationsproblemen. Hausaufgaben dauern ewig, Ablenkungen sind allgegenwärtig, Frust baut sich auf. Eltern fragen sich oft: Wie können wir unser Kind wirksam unterstützen, ohne es zu überfordern?

Cogo: Aufmerksamkeitstraining mit Spielspaß und Wirksamkeit

Hier setzt Neeuro Cogo an. Die Kombination aus Software und dem SenzeBand 2 EEG-Headset ermöglicht ein Neurofeedback-Training für Kinder von 7 bis 12 Jahren, das wissenschaftlich erprobt ist und nachhaltig wirkt:
  • Strukturiertes Trainingsprogramm: 24 Einheiten in 3 Monaten, empfohlen 2–3 Sitzungen pro Woche
  • Nachweislich wirksam: In einer klinischen Studie zeigten 78 % der Kinder mit ADHS signifikante Fortschritte
  • Sicher & nicht-invasiv: TÜV SÜD ISO13485 und FCC-zertifiziert
  • Motivierend: Spielerische Übungen sorgen dafür, dass Kinder gern und regelmäßig trainieren
Unser Sohn hat nicht nur gelernt, sich besser zu konzentrieren, sondern auch Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten gewonnen“, berichtet eine Mutter aus Hamburg.

Einfach für Zuhause und im professionellen Einsatz

Cogo ist für die private Nutzung zuhause ebenso geeignet wie für den Einsatz durch Fachleute. Eltern und Therapeut:innen können die Fortschritte mit der begleitenden MindViewer-App nachverfolgen. Ergänzend steht die Memorie-App als Langzeittraining zur Verfügung.

Technologie mit Herz und Verstand

Das SenzeBand 2 EEG-Headset erfasst die Hirnaktivität mit 7 Sensoren und passt die Trainingsspiele individuell an. KI-Algorithmen analysieren die Aufmerksamkeit in Echtzeit und stellen sicher, dass jede Einheit den richtigen Schwierigkeitsgrad hat – fordernd, aber nie überfordernd.

Wir glauben daran, dass jedes Kind das Potenzial hat, konzentriert zu lernen – wenn es die richtige Unterstützung bekommt. Cogo gibt ihnen dieses Werkzeug in die Hand“, sagt Hans-Georg Bieschke, Geschäftsführung MindTecStore.

Weitere Informationen

Eltern, Therapeut:innen und Schulen, die mehr über Neeuro Cogo erfahren möchten, finden hier ausführliche Informationen sowie Bestellmöglichkeiten.

Über Neeuro

Neeuro ist ein international führendes Unternehmen aus Singapur im Bereich Brain-Computer-Interface-Technologien. Mit innovativen Lösungen wie dem SenzeBand 2 und der Cogo-Software setzt Neeuro neue Maßstäbe in der Förderung von Aufmerksamkeit, kognitiven Fähigkeiten und mentalem Wohlbefinden – sicher, wissenschaftlich fundiert und mit Freude an der Anwendung.

MindTecStore Europa

MindTecStore ist ein führender Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen für das Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Technologien an zur Überwachung und Verbesserung der körperlichen und mentalen Gesundheit, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.