Spielerisch konzentrierter: Wie Neeuro Cogo Kindern mit ADHS hilft, Aufmerksamkeit neu zu lernen

Strukturiertes Trainingsprogramm: 24 Einheiten in 3 Monaten, empfohlen 2–3 Sitzungen pro Woche

24 Einheiten in 3 Monaten, empfohlen 2–3 Sitzungen pro Woche Nachweislich wirksam: In einer klinischen Studie zeigten 78 % der Kinder mit ADHS signifikante Fortschritte

In einer klinischen Studie zeigten 78 % der Kinder mit ADHS signifikante Fortschritte Sicher & nicht-invasiv: TÜV SÜD ISO13485 und FCC-zertifiziert

TÜV SÜD ISO13485 und FCC-zertifiziert Motivierend: Spielerische Übungen sorgen dafür, dass Kinder gern und regelmäßig trainieren

– ein Satz, den Eltern von Kindern mit Aufmerksamkeitsproblemen selten hören. Doch genau das berichten Familien, die das digitale Aufmerksamkeitstrainingnutzen. Statt trockener Übungen verbindet Cogo neueste Neurofeedback-Technologie mit spielerischen Trainingseinheiten – und macht so aus einer Herausforderung ein Erfolgserlebnis.Viele Kinder mit ADHS kämpfen in Schule und Alltag mit Konzentrationsproblemen. Hausaufgaben dauern ewig, Ablenkungen sind allgegenwärtig, Frust baut sich auf. Eltern fragen sich oft:Hier setztan. Die Kombination aus Software und demermöglicht ein, das wissenschaftlich erprobt ist und nachhaltig wirkt:“, berichtet eine Mutter aus Hamburg.Cogo ist für dieebenso geeignet wie für den Einsatz durch Fachleute. Eltern und Therapeut:innen können die Fortschritte mit der begleitendennachverfolgen. Ergänzend steht dieals Langzeittraining zur Verfügung.Daserfasst die Hirnaktivität mit 7 Sensoren und passt die Trainingsspiele individuell an. KI-Algorithmen analysieren die Aufmerksamkeit in Echtzeit und stellen sicher, dass jede Einheit den richtigen Schwierigkeitsgrad hat – fordernd, aber nie überfordernd.“, sagt Hans-Georg Bieschke, Geschäftsführung MindTecStore.Eltern, Therapeut:innen und Schulen, die mehr übererfahren möchten, findenausführliche Informationen sowie Bestellmöglichkeiten.Neeuro ist ein international führendes Unternehmen aus Singapur im Bereich Brain-Computer-Interface-Technologien. Mit innovativen Lösungen wie dem SenzeBand 2 und der Cogo-Software setzt Neeuro neue Maßstäbe in der Förderung von Aufmerksamkeit, kognitiven Fähigkeiten und mentalem Wohlbefinden – sicher, wissenschaftlich fundiert und mit Freude an der Anwendung.