Professionelles Neurofeedback-Coaching-Set jetzt im MindTecStore - Mehr Effizienz, Struktur und Transparenz im mentalen Training

Neurofeedback für professionelle Coaching-Settings
Das Coaching-Set kombiniert die leistungsstarke BrainAssistant Professional-Software mit dem BrainBit Flex8 8-Kanal-EEG-System. Damit erhalten Anwender eine umfassende Plattform zur Planung, Durchführung, Analyse und Dokumentation von Neurofeedback-Sessions.
Das BrainBit Flex8 ermöglicht flexible Elektrodenplatzierungen nach dem internationalen 10-20-System und bietet bis zu acht EEG-Kanäle für differenzierte Messungen. Dadurch können mentale Zustände wie Fokus, Entspannung, Aktivierung oder Stressreaktionen präzise erfasst und in Echtzeit visualisiert werden.
Deutsche Software - entwickelt mit medizinischer Expertise
Die BrainAssistant Professional-Software stammt vom Münchner Unternehmen brainboost und wurde in Zusammenarbeit mit Ärzten entwickelt. Die Lösung verbindet medizinisch fundiertes Neurofeedback-Wissen mit praxisorientierter Softwareentwicklung und ist speziell auf professionelle Coaching- und Trainingsumgebungen ausgelegt.
Damit erhalten Coaches ein System, das wissenschaftliche Grundlage, technische Präzision und Anwenderfreundlichkeit in einer Plattform vereint.
Struktur, Klientenverwaltung und professionelle Dokumentation
Die BrainAssistant Professional-Software wurde speziell für professionelle Anwender entwickelt. Sie bietet:
- Klientenverwaltung und Sitzungsdokumentation
- individuelle Trainingsprotokolle
- neuroresponsive Trainingsanwendungen
- automatische Berichterstellung
- detaillierte Analysefunktionen
Mehrwert für Coaches, Therapeuten und Performance-Trainer
Mentale Leistungsfähigkeit ist im Business-Coaching, im Leistungssport und in therapeutischen Kontexten ein zentraler Erfolgsfaktor. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach wissenschaftlich fundierten Methoden, die Fortschritte objektiv darstellen können.
Das brainboost Coaching-Set verbindet präzise EEG-Hardware mit einer professionellen Trainings- und Analyseplattform. So können Coaches ihre Arbeit datenbasiert ergänzen, Trainingsverläufe langfristig dokumentieren und Klienten eine nachvollziehbare Entwicklung ihrer mentalen Fähigkeiten ermöglichen.
Flexible Lizenzmodelle für unterschiedliche Praxisgrößen
Das Coaching-Set ist ab sofort im MindTecStore erhältlich und wird in verschiedenen Lizenzlaufzeiten angeboten. Damit eignet es sich sowohl für selbstständige Coaches als auch für größere Trainingszentren oder interdisziplinäre Praxisteams.
Über den MindTecStore
Der MindTecStore ist ein spezialisierter Online-Shop für EEG-Sensorik, Neurotechnologie und innovative Lösungen im Bereich Neurofeedback und mentale Leistungssteigerung. Das Angebot richtet sich an professionelle Anwender aus Coaching, Therapie, Forschung und Performance-Training.