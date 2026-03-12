Professionelles Neurofeedback-Coaching-Set jetzt im MindTecStore - Mehr Effizienz, Struktur und Transparenz im mentalen Training

Klientenverwaltung und Sitzungsdokumentation

individuelle Trainingsprotokolle

neuroresponsive Trainingsanwendungen

automatische Berichterstellung

detaillierte Analysefunktionen

Der MindTecStore erweitert sein Portfolio um das neue. Die professionelle Komplettlösungdie Neurofeedback strukturiert, evidenzbasiert und effizient in ihre Arbeit integrieren möchten.Das Coaching-Set kombiniert die leistungsstarke BrainAssistant Professional-Software mit dem BrainBit Flex8 8-Kanal-EEG-System. Damit erhalten Anwender eine umfassende Plattform zur Planung, Durchführung, Analyse und Dokumentation von Neurofeedback-Sessions.Das BrainBit Flex8 ermöglicht flexible Elektrodenplatzierungen nach dem internationalen 10-20-System und bietet bis zu acht EEG-Kanäle für differenzierte Messungen. Dadurch können mentale Zustände wie Fokus, Entspannung, Aktivierung oder Stressreaktionen präzise erfasst und in Echtzeit visualisiert werden.Die BrainAssistant Professional-Software stammt vom Münchner Unternehmen brainboost und wurde in Zusammenarbeit mit Ärzten entwickelt. Die Lösung verbindet medizinisch fundiertes Neurofeedback-Wissen mit praxisorientierter Softwareentwicklung und ist speziell auf professionelle Coaching- und Trainingsumgebungen ausgelegt.Damit erhaltenDie BrainAssistant Professional-Software wurde speziell für professionelle Anwender entwickelt. Sie bietet:Coaches profitieren von klar strukturierten Workflows, die sowohl Einzel- als auch Gruppen-Settings unterstützen. Fortschritte werden messbar und transparent - ein entscheidender Mehrwert in leistungsorientierten Coaching-Umgebungen.Mentale Leistungsfähigkeit ist im Business-Coaching, im Leistungssport und in therapeutischen Kontexten ein zentraler Erfolgsfaktor. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach wissenschaftlich fundierten Methoden, die Fortschritte objektiv darstellen können.Das brainboost Coaching-Set verbindet präzise EEG-Hardware mit einer professionellen Trainings- und Analyseplattform. So können Coaches ihre Arbeit datenbasiert ergänzen, Trainingsverläufe langfristig dokumentieren und Klienten eine nachvollziehbare Entwicklung ihrer mentalen Fähigkeiten ermöglichen.Damit eignet es sich sowohl für selbstständige Coaches als auch für größere Trainingszentren oder interdisziplinäre Praxisteams.Der MindTecStore ist ein spezialisierter Online-Shop für EEG-Sensorik, Neurotechnologie und innovative Lösungen im Bereich Neurofeedback und mentale Leistungssteigerung. Das Angebot richtet sich an professionelle Anwender aus Coaching, Therapie, Forschung und Performance-Training.