Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1051684

MindTecStore Europa Gottlieb-Daimler-Str. 13 35440 Linden, Deutschland http://www.mindtecstore.com
Ansprechpartner:in Herr Hans-Georg Bieschke +49 6403 6099332
Logo der Firma MindTecStore Europa

Professionelles Neurofeedback-Coaching-Set jetzt im MindTecStore - Mehr Effizienz, Struktur und Transparenz im mentalen Training

BrainAssistant Professional & BrainBit Flex8 ermöglichen datenbasiertes Mentaltraining, strukturierte Klientenarbeit und messbare Fortschritte im Coaching-Alltag

(lifePR) (Linden, )
Der MindTecStore erweitert sein Portfolio um das neue brainboost BrainAssistant Professional + BrainBit Flex8 EEG - Coaching-Set. Die professionelle Komplettlösung richtet sich gezielt an Coaches, Trainer, Therapeuten und Performance-Spezialisten, die Neurofeedback strukturiert, evidenzbasiert und effizient in ihre Arbeit integrieren möchten.

Neurofeedback für professionelle Coaching-Settings

Das Coaching-Set kombiniert die leistungsstarke BrainAssistant Professional-Software mit dem BrainBit Flex8 8-Kanal-EEG-System. Damit erhalten Anwender eine umfassende Plattform zur Planung, Durchführung, Analyse und Dokumentation von Neurofeedback-Sessions.

Das BrainBit Flex8 ermöglicht flexible Elektrodenplatzierungen nach dem internationalen 10-20-System und bietet bis zu acht EEG-Kanäle für differenzierte Messungen. Dadurch können mentale Zustände wie Fokus, Entspannung, Aktivierung oder Stressreaktionen präzise erfasst und in Echtzeit visualisiert werden.

Deutsche Software - entwickelt mit medizinischer Expertise

Die BrainAssistant Professional-Software stammt vom Münchner Unternehmen brainboost und wurde in Zusammenarbeit mit Ärzten entwickelt. Die Lösung verbindet medizinisch fundiertes Neurofeedback-Wissen mit praxisorientierter Softwareentwicklung und ist speziell auf professionelle Coaching- und Trainingsumgebungen ausgelegt.

Damit erhalten Coaches ein System, das wissenschaftliche Grundlage, technische Präzision und Anwenderfreundlichkeit in einer Plattform vereint.

Struktur, Klientenverwaltung und professionelle Dokumentation

Die BrainAssistant Professional-Software wurde speziell für professionelle Anwender entwickelt. Sie bietet:
  • Klientenverwaltung und Sitzungsdokumentation
  • individuelle Trainingsprotokolle
  • neuroresponsive Trainingsanwendungen
  • automatische Berichterstellung
  • detaillierte Analysefunktionen
Coaches profitieren von klar strukturierten Workflows, die sowohl Einzel- als auch Gruppen-Settings unterstützen. Fortschritte werden messbar und transparent - ein entscheidender Mehrwert in leistungsorientierten Coaching-Umgebungen.

Mehrwert für Coaches, Therapeuten und Performance-Trainer

Mentale Leistungsfähigkeit ist im Business-Coaching, im Leistungssport und in therapeutischen Kontexten ein zentraler Erfolgsfaktor. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach wissenschaftlich fundierten Methoden, die Fortschritte objektiv darstellen können.

Das brainboost Coaching-Set verbindet präzise EEG-Hardware mit einer professionellen Trainings- und Analyseplattform. So können Coaches ihre Arbeit datenbasiert ergänzen, Trainingsverläufe langfristig dokumentieren und Klienten eine nachvollziehbare Entwicklung ihrer mentalen Fähigkeiten ermöglichen.

Flexible Lizenzmodelle für unterschiedliche Praxisgrößen

Das Coaching-Set ist ab sofort im MindTecStore erhältlich und wird in verschiedenen Lizenzlaufzeiten angeboten. Damit eignet es sich sowohl für selbstständige Coaches als auch für größere Trainingszentren oder interdisziplinäre Praxisteams.

Über den MindTecStore

Der MindTecStore ist ein spezialisierter Online-Shop für EEG-Sensorik, Neurotechnologie und innovative Lösungen im Bereich Neurofeedback und mentale Leistungssteigerung. Das Angebot richtet sich an professionelle Anwender aus Coaching, Therapie, Forschung und Performance-Training.

Website Promotion

Website Promotion
MindTecStore - der Technolgien-Shop für mehr körperliche und mentale Gesundheit

MindTecStore Europa

MindTecStore ist ein führender Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen für das Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Technologien an zur Überwachung und Verbesserung der körperlichen und mentalen Gesundheit, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.