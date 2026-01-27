Kontakt
Neues Blutdruckmessgerät mit AFib-Erkennung im MindTecStore erhältlich

Gerät zur häuslichen Blutdruckmessung kombiniert Routinekontrolle mit Screening auf Vorhofflimmern

Der MindTecStore erweitert sein Gesundheits­sortiment um das OMRON M3 Comfort AFib Oberarm-Blutdruckmessgerät. Das Gerät richtet sich an Anwenderinnen und Anwender, die ihre Herz-Kreislauf-Gesundheit regelmäßig zu Hause überwachen möchten und dabei über die klassische Blutdruckmessung hinaus zusätzliche Hinweise erhalten wollen.

Neben systolischem und diastolischem Blutdruck sowie Puls analysiert das Messgerät bei jeder Messung mögliche Anzeichen von Vorhofflimmern (AFib). Vorhofflimmern zählt zu den häufigsten Herzrhythmus­störungen und bleibt im Alltag oft unentdeckt, obwohl es das Risiko für Folge­erkrankungen wie Schlaganfälle erhöhen kann. Die integrierte AFib-Screening-Funktion ermöglicht es, Auffälligkeiten frühzeitig wahrzunehmen und gegebenenfalls ärztlich abklären zu lassen.

Für eine komfortable und präzise Anwendung ist das Gerät mit einer IntelliWrap-Manschette ausgestattet, die sich für Oberarmumfänge von 22 bis 42 Zentimetern eignet. Die automatische Anpassung der Manschette reduziert Anwendungsfehler und unterstützt reproduzierbare Messergebnisse – auch bei regelmäßiger Nutzung im häuslichen Umfeld.

Darüber hinaus bietet das Blutdruckmessgerät eine Speicherfunktion für mehrere Nutzerprofile, wodurch es sich auch für Haushalte mit mehreren Personen eignet. Die übersichtliche Anzeige und die einfache Bedienung machen das Gerät insbesondere für ältere Menschen oder Personen mit wenig technischer Erfahrung zugänglich.

Mit der Aufnahme des OMRON M3 Comfort AFib unterstreicht der MindTecStore seinen Fokus auf alltagstaugliche Gesundheitslösungen, die Prävention, Selbstkontrolle und Nutzerfreundlichkeit miteinander verbinden.

Weitere Informationen zum Produkt sind im MindTecStore erhältlich.

MindTecStore - der Technolgien-Shop für mehr körperliche und mentale Gesundheit

MindTecStore Europa

MindTecStore ist ein führender Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen für das Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Technologien an zur Überwachung und Verbesserung der körperlichen und mentalen Gesundheit, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

