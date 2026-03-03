Mobile EEG-Technologie neu gedacht: Das X.on EEG-Headset bringt Forschung aus dem Labor in die Praxis
Flexibles 7-Kanal-System für Forschung, Lehre, Neurotechnologie und angewandte Industrieprojekte
Mobile EEG-Technologie für angewandte Neurowissenschaft
Das Headset verfügt über sieben EEG-Kanäle (F3, F4, C3, Cz, C4, P3, P4) sowie einen AUX-Eingang zur Integration externer Sensorik. Diese Konfiguration deckt zentrale frontale, zentrale und parietale Hirnareale ab und eignet sich für Spektralanalysen, Event-Related Potentials (ERP) sowie Brain-Computer-Interface-Anwendungen.
Die drahtlose Datenübertragung via Bluetooth Low Energy sowie Samplingraten von bis zu 500 Hz ermöglichen eine präzise zeitliche Auflösung bei gleichzeitig reduziertem Setup-Aufwand. Salzwasserbasierte Elektroden sorgen für eine schnelle und unkomplizierte Vorbereitung, ein Vorteil insbesondere bei Lehrveranstaltungen und mobilen Studien.
Relevanz für Hochschulen, Forschung und Industrie
Universitäten profitieren von einem praxisnahen Zugang zur EEG-Methodik ohne komplexe Laborinfrastruktur. Forschungsgruppen können Pilotstudien flexibel umsetzen, während Industrieunternehmen EEG-Messungen in UX-Tests, Neuromarketing oder Produktentwicklungsprozesse integrieren.
Auch für Neurotechnologie-Start-ups bietet das System eine valide Plattform für Prototyping und experimentelle BCI-Anwendungen.
Statement aus dem Fachhandel
„Wir beobachten eine stark wachsende Nachfrage nach mobilen EEG-Systemen, die wissenschaftlich valide Daten liefern und gleichzeitig einfach einsetzbar sind“, erklärt Harald Baums, Geschäftsführer von MindTecStore. „Das X.on Headset schließt genau diese Lücke. Es ermöglicht Hochschulen, Forschungseinrichtungen und innovativen Unternehmen einen professionellen Einstieg in die mobile Hirnstrommessung.“
Mobile EEG-Systeme als Baustein zukünftiger Innovation
Mit der zunehmenden Digitalisierung von Forschung und Produktentwicklung steigt der Bedarf an tragbaren, flexiblen Neurotechnologie-Lösungen. Das X.on EEG-Headset positioniert sich dabei als Schnittstelle zwischen Laborstandard und realitätsnaher Anwendung und erweitert die Möglichkeiten moderner Hirnforschung weit über klassische Laborsituationen hinaus.
Über MindTecStore
Der MindTecStore ist ein spezialisierter Anbieter für Neurotechnologie, Biosignal-Erfassung und Brain-Computer-Interface-Lösungen. Das Unternehmen mit Sitz in Linden (Deutschland) vertreibt innovative EEG-, Neurofeedback- und BCI-Systeme für Forschung, Lehre und industrielle Anwendungen.
Zum Portfolio zählen wissenschaftlich validierte Hard- und Softwarelösungen internationaler Hersteller, die sowohl in Hochschulen und Forschungseinrichtungen als auch in Entwicklungsabteilungen und Innovationslaboren zum Einsatz kommen. Neben dem Vertrieb bietet MindTecStore fachliche Beratung zu Systemauswahl, Integrationsmöglichkeiten und Anwendungsfeldern der Neurotechnologie.
Mit seiner klaren Fokussierung auf professionelle Anwender versteht sich MindTecStore als Schnittstelle zwischen neurowissenschaftlicher Forschung, technologischer Innovation und marktfähiger Anwendung.