Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1051627

MindTecStore Europa Gottlieb-Daimler-Str. 13 35440 Linden, Deutschland http://www.mindtecstore.com
Ansprechpartner:in Herr Hans-Georg Bieschke +49 6403 6099332
Logo der Firma MindTecStore Europa

Mobile EEG-Technologie neu gedacht: Das X.on EEG-Headset bringt Forschung aus dem Labor in die Praxis

Flexibles 7-Kanal-System für Forschung, Lehre, Neurotechnologie und angewandte Industrieprojekte

(lifePR) (Linden, )
Die mobile Erfassung neuronaler Aktivität entwickelt sich zunehmend zu einem strategischen Werkzeug in Wissenschaft, Lehre und industrieller Innovation. Mit dem X.on EEG Headset bietet die deutsche Brain Products GmbH eine tragbare EEG-Lösung, die wissenschaftliche Datenqualität mit hoher Flexibilität verbindet. Das System ist über den spezialisierten Neurotechnologie-Fachhändler MindTecStore erhältlich.

Mobile EEG-Technologie für angewandte Neurowissenschaft

Das Headset verfügt über sieben EEG-Kanäle (F3, F4, C3, Cz, C4, P3, P4) sowie einen AUX-Eingang zur Integration externer Sensorik. Diese Konfiguration deckt zentrale frontale, zentrale und parietale Hirnareale ab und eignet sich für Spektralanalysen, Event-Related Potentials (ERP) sowie Brain-Computer-Interface-Anwendungen.

Die drahtlose Datenübertragung via Bluetooth Low Energy sowie Samplingraten von bis zu 500 Hz ermöglichen eine präzise zeitliche Auflösung bei gleichzeitig reduziertem Setup-Aufwand. Salzwasserbasierte Elektroden sorgen für eine schnelle und unkomplizierte Vorbereitung, ein Vorteil insbesondere bei Lehrveranstaltungen und mobilen Studien.

Relevanz für Hochschulen, Forschung und Industrie

Universitäten profitieren von einem praxisnahen Zugang zur EEG-Methodik ohne komplexe Laborinfrastruktur. Forschungsgruppen können Pilotstudien flexibel umsetzen, während Industrieunternehmen EEG-Messungen in UX-Tests, Neuromarketing oder Produktentwicklungsprozesse integrieren.

Auch für Neurotechnologie-Start-ups bietet das System eine valide Plattform für Prototyping und experimentelle BCI-Anwendungen.

Statement aus dem Fachhandel

Wir beobachten eine stark wachsende Nachfrage nach mobilen EEG-Systemen, die wissenschaftlich valide Daten liefern und gleichzeitig einfach einsetzbar sind“, erklärt Harald Baums, Geschäftsführer von MindTecStore. „Das X.on Headset schließt genau diese Lücke. Es ermöglicht Hochschulen, Forschungseinrichtungen und innovativen Unternehmen einen professionellen Einstieg in die mobile Hirnstrommessung.

Mobile EEG-Systeme als Baustein zukünftiger Innovation

Mit der zunehmenden Digitalisierung von Forschung und Produktentwicklung steigt der Bedarf an tragbaren, flexiblen Neurotechnologie-Lösungen. Das X.on EEG-Headset positioniert sich dabei als Schnittstelle zwischen Laborstandard und realitätsnaher Anwendung und erweitert die Möglichkeiten moderner Hirnforschung weit über klassische Laborsituationen hinaus.

Über MindTecStore

Der MindTecStore ist ein spezialisierter Anbieter für Neurotechnologie, Biosignal-Erfassung und Brain-Computer-Interface-Lösungen. Das Unternehmen mit Sitz in Linden (Deutschland) vertreibt innovative EEG-, Neurofeedback- und BCI-Systeme für Forschung, Lehre und industrielle Anwendungen.

Zum Portfolio zählen wissenschaftlich validierte Hard- und Softwarelösungen internationaler Hersteller, die sowohl in Hochschulen und Forschungseinrichtungen als auch in Entwicklungsabteilungen und Innovationslaboren zum Einsatz kommen. Neben dem Vertrieb bietet MindTecStore fachliche Beratung zu Systemauswahl, Integrationsmöglichkeiten und Anwendungsfeldern der Neurotechnologie.

Mit seiner klaren Fokussierung auf professionelle Anwender versteht sich MindTecStore als Schnittstelle zwischen neurowissenschaftlicher Forschung, technologischer Innovation und marktfähiger Anwendung.

Website Promotion

Website Promotion
MindTecStore - der Technolgien-Shop für mehr körperliche und mentale Gesundheit

MindTecStore Europa

MindTecStore ist ein führender Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen für das Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Technologien an zur Überwachung und Verbesserung der körperlichen und mentalen Gesundheit, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.