Mehr EEG-Daten für Forschung und Brain-Computer-Interfaces: MindTecStore erweitert Sortiment um das BrainBit Headband Pro
Das neue 8-Kanal-EEG-Headset kombiniert Trockenelektroden, Bluetooth Low Energy und ein offenes SDK für Forschung, Neurofeedback, Human-Factors-Studien und Brain-Computer-Interface-Projekte.
Mit dem BrainBit Headband Pro erweitert der MindTecStore sein Portfolio um ein tragbares 8-Kanal-EEG-Headset, das speziell für Forschung, Entwicklung, Lehre und nicht-medizinische Neurofeedback-Anwendungen konzipiert wurde.
Warum entscheiden sich Forschungseinrichtungen für 8-Kanal-EEG-Systeme?
Während kompakte EEG-Lösungen häufig auf wenige Elektroden beschränkt sind, ermöglichen acht Kanäle eine differenziertere Erfassung neuronaler Aktivität. Durch die Ableitung an den Positionen Fp1, Fp2, T3/C3, T4/C4, T5, T6, O1 und O2 nach dem internationalen 10–20-System lassen sich frontale, temporale und okzipitale Hirnareale gleichzeitig erfassen.
Für wissenschaftliche Untersuchungen, Aufmerksamkeitsanalysen, Human-Factors-Studien oder Brain-Computer-Interface-Projekte entstehen dadurch deutlich flexiblere Auswertungsmöglichkeiten als bei einfacheren EEG-Systemen.
Trockenelektroden verkürzen die Vorbereitung
Ein wesentlicher Zeitfaktor klassischer EEG-Messungen ist das Anbringen von Elektroden mit Gel oder Paste. Das BrainBit Headband Pro setzt stattdessen auf austauschbare vergoldete Trockenelektroden mit Pogo-Pin-Technologie.
Dadurch reduziert sich der Vorbereitungsaufwand erheblich. Unterschiedliche Elektrodenlängen unterstützen zudem einen zuverlässigen Hautkontakt bei verschiedenen Haartypen und erleichtern reproduzierbare Messungen – ein Vorteil insbesondere bei Studien mit mehreren Versuchspersonen oder regelmäßigen Trainingseinheiten.
Kabellose EEG-Erfassung für flexible Einsatzszenarien
Die Datenübertragung erfolgt über Bluetooth Low Energy (BLE). Dadurch lassen sich mobile oder stationäre EEG-Setups ohne zusätzliche Kabel realisieren. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu zwölf Stunden eignet sich das Headset auch für längere Forschungsprojekte, Seminare oder Demonstrationen.
Das weiche Textil-Headband und die anpassbare Konstruktion sorgen gleichzeitig für einen angenehmen Sitz bei unterschiedlichen Kopfgrößen.
Offene Plattform für Forschung und Softwareentwicklung
Neben der Hardware spielt die Softwareanbindung eine zentrale Rolle. Das BrainBit Headband Pro stellt EEG-Rohdaten mit einer Samplingrate von 250 Hz bereit und wird durch ein kostenloses Software Development Kit (SDK) ergänzt.
Unterstützt werden unter anderem Python, C++, C#, Java, Kotlin, Swift, Unity, React Native sowie Windows, macOS, Linux, Android und iOS. Dadurch können Entwickler eigene Analysewerkzeuge, Forschungssoftware oder Brain-Computer-Interface-Anwendungen effizient realisieren.
Darüber hinaus ist das System mit verschiedenen Softwarelösungen für Neurofeedback, EEG-Visualisierung und Datenanalyse kompatibel.
Breites Einsatzspektrum in Wissenschaft und Ausbildung
Das BrainBit Headband Pro richtet sich an Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Start-ups und Unternehmen, die EEG-Technologie in ihre Projekte integrieren möchten. Typische Einsatzfelder sind die Neurofeedback-Forschung, Brain-Computer-Interface-Prototypen, Human-Factors-Analysen, UX-Studien, Aufmerksamkeitsforschung sowie Demonstrationen und Ausbildungszwecke.
Durch die Kombination aus acht EEG-Kanälen, kabelloser Kommunikation, modularen Trockenelektroden und offener Softwarearchitektur eignet sich das System sowohl für wissenschaftliche Fragestellungen als auch für die Entwicklung neuer Anwendungen im Bereich der Neurotechnologie.
Mit der Aufnahme des BrainBit Headband Pro baut der MindTecStore sein Angebot an professionellen EEG-Lösungen konsequent weiter aus und unterstützt Forschungseinrichtungen, Entwickler und Bildungseinrichtungen bei der Umsetzung moderner Neurotechnologie-Projekte.
Hinweis: Das BrainBit Headband Pro ist für Forschung, Entwicklung, Ausbildung und nicht-medizinische Trainingsanwendungen vorgesehen. Es handelt sich nicht um ein Medizinprodukt und es ist nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Überwachung von Erkrankungen bestimmt.