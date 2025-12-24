Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1042745

MindTecStore Europa Gottlieb-Daimler-Str. 13 35440 Linden, Deutschland http://www.mindtecstore.com
Ansprechpartner:in Herr Hans-Georg Bieschke +49 6403 6099332
Logo der Firma MindTecStore Europa

Jahresendruhe: Warum viele Menschen die Feiertage zur mentalen Erholung nutzen

Während der Feiertage steigt das Interesse an Methoden, die Stress senken und innere Balance fördern – auch digitale Lösungen rücken in den Blick.

(lifePR) (Linden, )
Die Tage rund um Weihnachten zählen für viele Menschen zu den seltenen Phasen echter Entlastung. Beruflicher Druck nimmt ab, Termine werden weniger und der Alltag verlangsamt sich spürbar. Nach Beobachtungen des MindTecStore nutzen viele diese Ruhe bewusst, um Schlaf, Stressniveau und mentale Klarheit zu reflektieren. Technologien zur Atemunterstützung, sanfte Lichtimpulse oder neurobasierte Entspannungsmethoden stehen dabei zunehmend im Fokus, da sie sich unkompliziert in ruhige Feiertage integrieren lassen.

Der Zeitraum zwischen den Jahren gilt für viele als Startpunkt neuer Routinen – ob für erholsamere Nächte, mehr Ausgeglichenheit oder einen strukturierteren Start ins neue Jahr. Digitale Selbstfürsorge wird dabei als niedrigschwellige Möglichkeit gesehen, eigene Bedürfnisse besser wahrzunehmen und Erholungsmomente gezielt zu unterstützen.

Weiterführende Informationen stellt MindTecStore auf seiner Website bereit:
www.mindtecstore.com

Der MindTecStore wünscht allen Leserinnen und Lesern erholsame Feiertage und einen guten Übergang in das neue Jahr.

 

MindTecStore Europa

MindTecStore ist ein führender Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen für das Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Technologien an zur Überwachung und Verbesserung der körperlichen und mentalen Gesundheit, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.