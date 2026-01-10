Ermüdung nach den Feiertagen: Was Expertinnen und Experten zu Erholungstypen sagen
Viele Menschen fühlen sich nach Weihnachten erschöpfter als erwartet. Fachleute erklären, warum unterschiedliche Erholungstypen verschieden auf die Feiertage reagieren.
Fachleute unterscheiden dabei häufig zwischen Menschen, die durch Nähe und Austausch Energie gewinnen, und solchen, die durch volle Häuser, Gespräche und lange Tage schneller ermüden. Die Feiertage stellen für beide Gruppen eine deutliche Veränderung zum Alltag dar: soziale Dichte, intensivere Eindrücke und veränderte Schlafrhythmen können das Nervensystem belasten.
Neurowissenschaftliche Modelle betonen, dass Erholung individuell verläuft. Während einige Menschen Ruhe durch soziale Verbundenheit finden, benötigen andere Momente des Rückzugs, um Stresshormone abzubauen. Selbst kurze Phasen der Stille, bewusstes Atmen oder ein Spaziergang im Tageslicht können helfen, innere Anspannung zu reduzieren.
Für viele beginnt mit dem Jahreswechsel eine Phase der Neuorientierung. Kleine Routinen, wie klare Ruhezeiten oder kurze Entlastungsmomente im Alltag, erleichtern die Stabilisierung des Energiehaushalts.
