EMS-Training und Kompressionsmassage: Zwei Technologien prägen den Sporttrend in 2025
Immer mehr Sportlerinnen und Sportler nutzen technikgestützte Methoden, um Training und Regeneration im Alltag zu optimieren.
Beim EMS-Training verstärken elektrische Impulse die Muskelarbeit und erlauben intensive Reize in kürzeren Einheiten. Der Ansatz findet vor allem Anwendung im Krafttraining, in der Ganzkörperaktivierung und beim Aufbau stabilisierender Muskulatur. Moderne EMS-Anzüge ermöglichen ein Training unabhängig von Ort und Zeit.
Parallel etabliert sich die Kompressionsmassage zunehmend als feste Regenerationsmethode. Durch wechselnden Druck sollen Durchblutung und Lymphfluss unterstützt werden, was besonders Läufern und Radsportlern nach Belastungen zugutekommt. Viele nutzen die Technik mittlerweile sowohl zur Vorbereitung als auch zur aktiven Erholung zwischen Trainingseinheiten.
Der Trend für 2026 deutet darauf hin, dass Sportler vermehrt auf die Kombination aus aktivierender Muskelstimulation und strukturierten Regenerationsroutinen setzen, um Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit im Alltag zu verbessern.
