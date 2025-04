Biosignaltechnologie für Forschung, Bildung und Entwicklung – PLUX-Produkte im MindTecStore erhältlich

Der MindTecStore bietet bereits seit über acht Jahren die innovativen Biosignallösungen des portugiesischen Herstellers PLUX – Wireless Biosignals S.A. an. Als langjähriger Partner führt der Shop nicht nur die Kernprodukte von PLUX, sondern auch sämtliche Tochtermarken wieundDas 2007 gegründete Unternehmen zählt international zu den führenden Anbietern tragbarer Sensoriksysteme für die präzise Erfassung und Analyse physiologischer Signale. Die Lösungen kombinieren leistungsstarke Sensorhardware mit intelligenter Software und bieten damit eine modulare Infrastruktur für unterschiedlichste Anwendungen in Wissenschaft, Bildung, Entwicklung und Prototyping.Das-System richtet sich vor allem an Forschungseinrichtungen und Labore, die hochauflösende Daten zu Biosignalen wie EMG (Elektromyografie), ECG (Elektrokardiografie), Atmung, Bewegung oder Temperatur erfassen und auswerten möchten. Dank der hohen Datenqualität, der Synchronisierungsmöglichkeiten und des flexiblen Designs eignet es sich für komplexe Studien und fortgeschrittene Forschungsprojekte.Die Markebietet hingegen kostengünstige, benutzerfreundliche Einstiegssysteme für Bildungszwecke, Universitäten, Entwicklerteams und Maker-Communities. Mit diesen modularen Baukästen lassen sich interaktive Anwendungen, Wearables oder eigene Sensorprojekte unkompliziert realisieren – ideal für den Einsatz in Workshops, Lehrveranstaltungen oder bei Rapid Prototyping.undergänzen die Hardware durch vielseitige Softwarelösungen für Datenerfassung, Visualisierung und Analyse. APIs und Schnittstellen zu gängigen Betriebssystemen wie Windows, macOS, Android und iOS ermöglichen eine nahtlose Integration in bestehende Umgebungen.Die Lösungen von PLUX bieten je nach System und Konfiguration Mehrwerte für ganz unterschiedliche Zielgruppen:Für präzise Datenerhebung und -analyse in Bereichen wie Biomechanik, Neurowissenschaften oder Human Factors.Für Hochschulen, Technikschulen oder MINT-Programme, die praxisorientiert arbeiten möchten.Für Entwickler und Unternehmen, die Wearables, Reha-Technologie oder Biofeedback-Systeme testen und vorentwickeln wollen.In Kombination mit geeigneter Software auch zur Untersuchung von Bewegungsabläufen oder Muskelaktivitäten nutzbar.Der besondere Mehrwert von PLUX liegt in der Kombination aus hochpräziser Biosignalerfassung, offener und modularer Systemarchitektur sowie einer klaren Ausrichtung auf praxisnahe Anwendungen in Forschung, Lehre und Entwicklung. Die Produkte werden weltweit in über 80 Ländern genutzt – von Universitäten wie MIT und Stanford bis hin zu Technologieunternehmen und Start-ups.Mit PLUX als Partner seit über achteinhalb Jahren bietet der MindTecStore seinen Kundinnen und Kunden Zugang zu leistungsstarker Biosignaltechnologie für unterschiedlichste Anwendungsbereiche in Forschung, Lehre und Entwicklung.