Aus Mittelhessen für Europa: Gesundheitstechnologie neu gedacht - und online zugänglich gemacht

Vom beschaulichen Linden bei Gießen in die Gesundheitsmärkte Europas: Der MindTecStore , Vertriebskanal der TITAN Commerce Continental Services GmbH, steht seit 2012 für moderne Lösungen zur Förderung von mentalem und körperlichem Wohlbefinden. Als mittelständisches Unternehmen mit starken Wurzeln in MittelhessenOb Stress, Erschöpfung, Konzentrationsprobleme oder Herzgesundheit: Der MindTecStore bietet hochwertige Technologien zur Selbstfürsorge, Vitaldatenanalyse und mentalen Leistungssteigerung. Die Produktpalette reicht von Neuro- und Biofeedback-Systemen über mobile EKGs bis hin zu intelligenten Sensoren in Sporttextilien und tragbaren Lösungen zur Körpertemperaturüberwachung.Viele dieser Produkte stammen aus der Forschung, der Medizin oder dem Leistungssport – und sind im regulären Handel oft schwer zu finden.Ein besonderer Fokus liegt auf– zukunftsweisende Technologien, mit denen sich mentale Zustände messen, analysieren und gezielt trainieren lassen.sagt Hans-Georg Bieschke, Geschäftsführer des MindTecStore.Der MindTecStore ist nachund verpflichtet sich damit zu höchsten Qualitätsstandards in Beratung, Auswahl und Service. Statt kurzfristiger Trends setzt das Team auf, die in der Anwendung ebenso überzeugen wie im Ergebnis. Kundinnen und Kunden erhalten nicht nur Zugang zu innovativer Technik, sondern auch zu einem umfangreichen Service- und Wissensangebot.Von Mittelhessen aus betreut das Unternehmen heute Kunden in ganz Europa:Durch enge Partnerschaften mit internationalen Herstellern wiebietet der MindTecStore ein Sortiment, das kaum ein anderer Anbieter im europäischen Raum in dieser Tiefe und Qualität abbildet.Mit dem MindTecStore zeigt sich, wie viel Innovationskraft in einem mittelständischen Unternehmen aus Hessen stecken kann. Der Shop steht für, ermöglicht echte Selbstwirksamkeit und bringt professionelle Gesundheitslösungen dorthin, wo sie gebraucht werden:Gottlieb-Daimler-Straße 1335440 Linden, Deutschland? +49 (0)6403 60993-51? info@mindtecstore.com? www.mindtecstore.com