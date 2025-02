milzer GmbH entwickelt zwölf neue Hotel- und Flug-Supplier-Anbindungen für Nezasa

Die milzer GmbH entwickelt in enger Zusammenarbeit mit Nezasa insgesamt. Dazu gehören sowohl führendeals auch maßgeschneiderte API-Anbindungen für kundenspezifische Kunden-APIs.Dank dieser Anbindungen können Veranstalter nahtlos auf ein breites Angebot anzugreifen, individuelle Tarifmodelle nutzen und ihre Angebote optimal auf ihre Zielgruppe zuschneiden. Zu den Profiteuren gehören sowohl große Player wieals auch spezialisierte Anbieter wieSimon Milz, Geschäftsführer der milzer GmbH.Die milzer GmbH erweitert das Angebot von Nezasa so auch kontinuierlich umund den Live Supply. Ob maßgeschneiderte Integrationen für spezielle Märkte oder zusätzliche Funktionen für bestehende Systeme – das Stolberger Software-Unternehmen sorgt für eine. So schaffen es die milzer GmbH und Nezasa mit ihrer Kooperation ein rundum effizientes Buchungserlebnis zu gestalten – angefangen beim Supplier, über den Spezialreiseveranstalter bis hin zum Endkunden.Die Buchungsprozesse von Spezialreiseveranstaltern werden durch die Schnittstellenintegration der milzer GmbH automatisiert, beschleunigt und nicht zuletzt deren interne Geschäftsprozesse optimiert. Für die Mitarbeitenden geht somit eine deutliche Entlastung im Arbeitsalltag einher und die Effizienz und Leistungsfähigkeit des Unternehmens wird signifikant und nachhaltig gesteigert. Zudem minimiert sich die Fehleranfälligkeit, was sowohl für die Reiseveranstalter als auch für seine Mitarbeiter ein willkommener Nebeneffekt ist.Bei Interesse an der milzer GmbH und deren Software-Lösungen für Reisebüros und Spezialreiseveranstalter kann ein kostenloses Erstgespräch gebucht werden.