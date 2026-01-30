m&i-Fachkliniken Hohenurach fördern neue DRK-Fahrzeuganschaffung

Die m&i-Fachkliniken Hohenurach haben dem Deutschen Roten Kreuz (DRK-Ortsverein Bad Urach) eine Spende im Wert von 5.000 Euro überreicht. Diese kommt der Neuanschaffung eines Einsatzfahrzeugs zugute und stärkt damit die wichtige Arbeit des DRK in der Region am Rande der Schwäbischen Alb.



Der DRK-Ortsverein Bad Urach ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner der m&i-Fachkliniken Hohenurach: „Wir können uns in allen Notfallsituationen aufeinander verlassen“, erklärte Uli Wüstner, Geschäftsführer der m&i-Fachkliniken Hohenurach. „Mit der Spende wollen wir dazu beitragen, dass die Einsatzkräfte auch künftig schnell und sicher helfen können. Unser Beitrag ist ein Baustein für die Neuanschaffung des Einsatzfahrzeuges. Wir hoffen, dass das DRK die Gesamtsumme für das neue Fahrzeug bald zusammen hat. Jede Unterstützung hilft, damit die Einsatzbereitschaft vor Ort dauerhaft gesichert bleibt“, so Wüstner weiter.



Der DRK-Ortsverein Bad Urach unterstützt gemeinsam mit anderen Hilfsorganisationen die m&i-Fachkliniken Hohenurach im täglichen Betrieb. Sie transportieren unter anderem Notfallpatienten zur Weiterbehandlung in die Kreiskliniken und bringen die Patienten nach einem Akutaufenthalt zur Rehabilitation in die m&i-Fachkliniken Hohenurach. Die Zusammenarbeit ist etabliert, zuverlässig und durch klare Abläufe gekennzeichnet – ein wichtiger Faktor für die Patientensicherheit und Versorgungskontinuität in der Region.



Mit der Spende setzen die m&i-Fachkliniken Hohenurach ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung für die Arbeit der DRK-Einsatzkräfte vor Ort.



Über die m&i-Fachkliniken Hohenurach



Die m&i-Fachkliniken Hohenurach sind Kliniken für spezialisierte Akutmedizin und medizinische Rehabilitation. Die in benachbarten Häusern untergebrachten Kliniken betreuen Patienten in den Fachdisziplinen Neurologie (inklusive neurologischer Frührehabilitation Phase B), Orthopädie und Unfallchirurgie (mit Osteologischem Kompetenzzentrum, Schmerzklinik), Innere Medizin und Geriatrie (mit speziellem Schwerpunkt Sturzprophylaxe).



Die m&i-Klinikgruppe Enzensberg ist ein privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen und betreibt in Deutschland acht Fachkliniken für spezialisierte Akutmedizin und medizinische Rehabilitation. Unser Ziel ist es, Gesundheit zu fördern und Lebensqualität zu schaffen – getreu unserem Motto: Mit uns neue Kräfte entdecken.

