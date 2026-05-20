m&i-Fachklinik Ichenhausen als Zentrum für Beatmungsentwöhnung zertifiziert

Die m&i-Fachklinik Ichenhausen wurde am 15. April 2026 von der Deutschen Gesellschaft für Neurorehabilitation (DGNR) als Zentrum für Beatmungsentwöhnung zertifiziert. Die Auszeichnung bestätigt die hohe medizinische, personelle und strukturelle Kompetenz der spezialisierten Weaning-Einheit und unterstreicht die Bedeutung des Standorts für die Versorgung schwerstbetroffener neurologischer Patienten.



Als akademisches Lehrkrankenhaus der Technischen Universität München verfügt die m&i-Fachklinik Ichenhausen über eine der größten neurologischen Frührehabilitationseinheiten Bayerns. Seit dem Erweiterungsbau im Jahr 2018 bietet der Standort modernste Infrastruktur für die Versorgung schwer neurologisch erkrankter Patienten – darunter ein geschützter neurokognitiver Bereich, ein IMC-Bereich sowie die spezialisierte Weaning-Einheit.



Modernste Weaning-Einheit auf Station 4.0

Die Weaning-Einheit der Station 4.0 ist ein zentraler Bestandteil der neurologischen Frührehabilitation Phase B. Sie umfasst zehn Betten, ausgestattet mit zentralem Monitoring, Sauerstoff- und Druckluftversorgung, ableitfähigen Böden sowie teilweise klimatisierten Räumen. Für die Beatmungsentwöhnung stehen moderne Elisa-600-Beatmungsgeräte und ein transportables Notfallbeatmungsgerät zur Verfügung. Die Geräte wurden zwischen 2020 und 2022 auch im Rahmen der COVID-19-Pandemie eingesetzt und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik.



Die Einheit ist darauf ausgelegt, Patienten mit komplexen neurologischen und internistischen Krankheitsbildern sicher zu behandeln, darunter insbesondere:



• PICS mit CIP/CIM

• ischämischer Schlaganfall

• intrazerebrale Blutung

• Subarachnoidalblutung

• Schädel-Hirn-Trauma

• hypoxische Enzephalopathie

• Meningitis/Enzephalitis

• Guillain-Barré-Syndrom

• Myasthenia gravis



Interdisziplinäre Expertise als entscheidender Erfolgsfaktor

Die Weaning-Einheit wird von einem hochqualifizierten interdisziplinären Team aus speziell geschultem Pflegepersonal, zwei Atmungstherapeuten, erfahrenen Neurologen mit Weaning-Expertise und zwei Anästhesisten mit intensivmedizinischer Qualifikation bzw. langjähriger Erfahrung in der Beatmungsentwöhnung betreut. Durch die enge Zusammenarbeit von Atmungstherapie, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Neuropsychologie wird eine umfassende Behandlung sichergestellt, die sowohl die Beatmungsentwöhnung als auch die funktionelle Rehabilitation der Patienten berücksichtigt.



Strukturierte Prozesse und hohe Qualitätsstandards

Die DGNR-Zertifizierung bestätigt, dass die m&i-Fachklinik Ichenhausen sämtliche Anforderungen an ein spezialisiertes Zentrum für Beatmungsentwöhnung erfüllt. Dazu zählen spezialisierte Weaning-Strukturen, eine kontinuierliche ärztliche und pflegerische Expertise sowie eine umfassende Diagnostik direkt am Standort, darunter Elektroenzephalografie (EEG), Elektromyografie (EMG), fiberendoskopische Evaluation des Schluckens (FEES), Computertomografie (CT), Ultraschall und Blutgasanalyse. Ergänzt wird dies durch standardisierte Abläufe für Aufnahme, Weaning-Protokolle, Visiten und Komplikationsmanagement sowie ein etabliertes Qualitäts- und Risikomanagement.



Stimme aus der Klinikleitung

Chefarzt Priv.-Doz. Dr. Michael Valet betont: „Die erfolgreiche Zertifizierung ist ein wichtiger Meilenstein für unseren Standort. Sie bestätigt die hohe Qualität unserer Weaning-Einheit und die herausragende Arbeit unseres interdisziplinären Teams. Für unsere schwerstbetroffenen Patienten bedeutet dies eine bestmögliche Versorgung auf höchstem medizinischem Niveau.“

(lifePR) (