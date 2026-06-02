m&i-Fachklinik Bad Liebenstein erhält DGNR-Zertifizierung als Weaningzentrum

Die m&i-Fachklinik Bad Liebenstein ist von der Deutschen Gesellschaft für Neurorehabilitation (DGNR) als anerkanntes Zentrum für Beatmungsentwöhnung (Weaningzentrum) zertifiziert worden. Die Zertifizierung unterstreicht die herausragende Qualität der medizinischen, therapeutischen und pflegerischen Versorgung für schwerstbetroffene neurologische Patienten im Anschluss an eine intensivmedizinische Behandlung.



Seit 2019 betreibt die m&i-Fachklinik Bad Liebenstein im Rahmen der Neurologischen Frührehabilitation Phase B eine spezialisierte Weaningstation mit 16 intensivmedizinisch ausgestatteten Behandlungsplätzen. Im Jahr 2025 wurden dort 109 Patienten behandelt, die aus Akutkrankenhäusern im gesamten Bundesgebiet stammten. Unter der Leitung von Chefärztin Dr. Clivia Malsch und dem Leitenden Oberarzt Sebastian Lippke arbeitet ein multiprofessionelles Team eng und interdisziplinär zusammen, um die Patienten schrittweise von der künstlichen Beatmung zu entwöhnen und bereits in dieser Phase umfassend rehabilitativ zu begleiten.



DGNR-Zertifizierung bestätigt hohe Qualitätsstandards



Die externen DGNR-Prüfer würdigten insbesondere die etablierten medizinischen Standards, die moderne Ausstattung der Station sowie das hohe Engagement der Mitarbeitenden. „Die Zertifizierung ist eine wichtige Bestätigung unserer täglichen Arbeit und des hohen Qualitätsanspruchs, den wir an die Versorgung unserer Patienten stellen“, erklärt Dr. Malsch. „Gerade in der neurologischen Frührehabilitation ist das enge Zusammenspiel aller Berufsgruppen entscheidend für den Behandlungserfolg.“



Breites medizinisches Spektrum und enge Zusammenarbeit



Die medizinische Versorgung erfolgt durch Fachärzte der Anästhesiologie, Inneren Medizin, Neurologie sowie physikalischen und rehabilitativen Medizin. Unterstützt wird die Behandlung durch spezialisierte Pflegekräfte sowie Teams aus Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie, die eng in den Behandlungsalltag eingebunden sind. Damit bildet die m&i-Fachklinik Bad Liebenstein eine zentrale Schnittstelle zwischen Akut-Intensivmedizin und weiterführender Rehabilitation in der neurologischen Versorgungskette.



Schwerpunkt auf schwer betroffene neurologische Patienten



Behandelt werden unter anderem Menschen nach Schlaganfällen, Hirnblutungen oder Schädel-Hirn-Verletzungen sowie Patienten mit schweren Nerven- und Muskelschädigungen infolge langandauernder Intensivtherapien, etwa bei einer Critical-Illness-Polyneuropathie.



Wichtige Rolle im belasteten Gesundheitssystem



Vor dem Hintergrund steigender Belastungen im Gesundheitswesen gewinnt die neurologische Frührehabilitation mit spezialisierten Weaningangeboten zunehmend an Bedeutung. Spezialisierte Einrichtungen wie die m&i-Fach-klinik Bad Liebenstein tragen wesentlich dazu bei, intensivmedizinische Kapazitäten in Akutkliniken zu entlasten und schwer erkrankten Menschen gemeinsam mit ihren Angehörigen neue Perspektiven für ein möglichst selbstständiges Leben zu eröffnen. Die Fachklinik der m&i-Klinikgruppe Enzensberg zählt dabei zu den führenden Zentren für neurologische Rehabilitation in Deutschland.

(lifePR) (