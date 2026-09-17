Freiwillig Feuerwehr Bad Heilbrunn übt Rettungseinsatz an der Fachklinik

Wenn es im Ernstfall schnell gehen muss, müssen die Abläufe sitzen und die Zusammenarbeit funktionieren. Daher führte die Freiwillige Feuerwehr Bad Heilbrunn am 14. September 2026 eine Feuerwehrübung an der m&i-Fachklinik Bad Heilbrunn durch.



Im Mittelpunkt der Einsatzübung an der m&i-Fachklinik Bad Heilbrunn standen die Rettung und Evakuierung von Personen aus dem Klinikgebäude sowie das Zusammenspiel zwischen Feuerwehr und Klinik.



Um die Einsatzbedingungen möglichst realitätsnah zu gestalten, wurde ein Teil des Gebäudes mit einer Nebelmaschine verraucht. Zwei Übungspuppen mussten aus unterschiedlichen Ebenen gerettet werden: Eine wurde aus der zweiten Ebene evakuiert, die andere befand sich in der vierten Ebene und wurde mithilfe der Drehleiter sicher ins Freie gebracht.



Sicherheit braucht Vorbereitung



Regelmäßige Übungen sind ein wichtiger Bestandteil der Vorbereitung auf Notfallsituationen. Sie ermöglichen den Einsatzkräften, sich mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut zu machen und Rettungswege sowie Abläufe unter realitätsnahen Bedingungen zu erproben. Gleichzeitig lässt sich überprüfen, wie gut die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Klinik im Einsatzfall funktioniert. „Die Sicherheit unserer Patientinnen und Patienten sowie unserer Mitarbeitenden hat für uns höchste Priorität. Im Ernstfall zählt jede Minute. Daher ist es wichtig, dass Abläufe nicht nur auf dem Papier festgelegt sind, sondern auch praktisch getestet werden“, betont Günter R. Henseler, Kaufmännischer Direktor der m&i-Fachklinik Bad Heilbrunn. „Die Übung hat einmal mehr gezeigt, wie professionell die Feuerwehr vorgeht und wie gut das Zusammenspiel vor Ort funktioniert.“



Verlässliche Zusammenarbeit vor Ort



Nach Abschluss der Übung kamen die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Heilbrunn und Vertreter der Fachklinik bei einer gemeinsamen Brotzeit zusammen. Seitens der Klinik waren u. a. die Klinikleitung, der Technische Leiter und die Pflegedienstleitung dabei. „Für uns als Klinik ist eine enge und verlässliche Zusammenarbeit mit der Feuerwehr vor Ort besonders wertvoll“, so Henseler. „Unser herzlicher Dank gilt allen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern, die diese Übung ermöglicht haben und sich zudem das ganze Jahr ehrenamtlich für die Sicherheit der Menschen in Bad Heilbrunn engagieren.“



Die m&i-Fachklinik Bad Heilbrunn dankt der Freiwilligen Feuerwehr Bad Heilbrunn für die professionelle Durchführung der Übung und die vertrauensvolle Partnerschaft.



Über die m&i-Fachklinik Bad Heilbrunn



Die m&i-Fachklinik Bad Heilbrunn ist eine modern ausgestattete Klinik für spezialisierte Akutmedizin und medizinische Rehabilitation. Im akutmedizinischen Bereich bietet die Klinik das gesamte Spektrum einer stationären Krankenhausbehandlung in der Diabetologie (Zentrum für Diabetes- und Stoffwechselerkrankungen), der Neurologie (Neurologische Frührehabilitation Phase B mit eigenem Zentrum für Schluckstörungen) sowie in der Orthopädie (inklusive unfallchirurgisch-orthopädischer Frührehabilitation und Zentrum für Schmerzerkrankungen) an.



Im Bereich der Rehabilitation weist sie mit ihren vier Fachbereichen Orthopädie/Unfallchirurgie, Neurologie, Innere Medizin/Diabetologie und Nephrologie/Transplantationsnachsorge ein bundesweit einmaliges Behandlungsspektrum auf. In dieser speziellen Abteilung werden Patienten in jedem Stadium einer Nierenerkrankung behandelt. Das erfahrene Team hat sich auf die Betreuung und Rehabilitation von transplantierten Patienten, von Lebendorganspendern und von Dialysepatienten spezialisiert. Die Fachklinik bietet strukturell und personell die Voraussetzungen für eine hoch qualifizierte, multimodale Rehabilitation nephrologischer und transplantierter Patienten.



Die m&i-Klinikgruppe Enzensberg ist ein privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen und betreibt in Deutschland acht Fachkliniken für spezialisierte Akutmedizin und medizinische Rehabilitation. Unser Ziel ist es, Gesundheit zu fördern und Lebensqualität zu schaffen – getreu unserem Motto: Mit uns neue Kräfte entdecken.

(lifePR) (