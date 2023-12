Bestwert für m&i-Fachklinik Bad Heilbrunn

m&i-Fachklinik Bad Heilbrunn erreicht Spitzenwert in den Therapiestandards

Die m&i-Fachklinik Bad Heilbrunn ist eine von Deutschlands führenden Rehabilitationskliniken. Zu diesem Ergebnis kommt die Deutsche Rentenversicherung (DRV) in ihrem aktuellen Bericht zu den Reha-Therapiestandards (RTS). Im Fachbereich Neurologie Phase D – Schlaganfall erreichte die Fachklinik 97,45 von 100 möglichen Qualitätspunkten.



„Die guten Ergebnisse bescheinigen unserer Klinik, dass unsere Patienten bei uns in den Besten Händen sind. Wir setzen seit vielen Jahren auf ein interdisziplinäres Therapieangebot, welches unter anderem von einer engen Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Patienten und Mitarbeitern unserer Klinik und zwischen den einzelnen Abteilungen lebt. Der Behandlungserfolg gibt uns recht“, freut sich der Chefarzt der Neurologie, Dr. Peter Bader, über die Ergebnisse der DRV-Auswertung.



Das zeigt der Spitzenwert von 97,45 erreichten Qualitätspunkten eindrucksvoll. Das Ergebnis stützt sich auf die Auswertung von Entlassungsberichten von Reha-Einrichtungen aus ganz Deutschland. Konkret bedeutet das: 116 Fachabteilungen mit über 14.000 Fällen im Bereich der neurologischen Rehabilitation (Phase D) nach einem Schlaganfall.



Die Bewertung stützt sich auf verschiedene Standards der DRV, die in unterschiedlichen Kategorien erfüllt sein müssen: unter anderem in der Leistungsverteilung, Leistungsmenge und Leistungsdauer. Hierbei werden zum Beispiel die Bereiche Bewegungstherapie, Alltagstraining, Physikalische Therapie, Gesundheitstraining und noch einige weitere berücksichtigt – und in nahezu allen zeigt sich deutlich: Die Fachklinik gibt wesentlich mehr Therapie ab, als es die Standards der DRV fordern.



Über die m&i-Fachklinik Bad Heilbrunn



Die m&i-Fachklinik Bad Heilbrunn ist eine modern ausgestattete Klinik für spezialisierte Akutmedizin und medizinische Rehabilitation mit innovativen Behandlungskonzepten in den Fachbereichen Orthopädie, Neurologie, Innere Medizin – Nephrologie/Transplantationsnachsorge und Diabetologie/Kardiologie. Die Klinik gehört zur m&i-Klinikgruppe Enzensberg, die als privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen im Gesundheitswesen das Dach acht interdisziplinär ausgerichteter Fachkliniken an acht Standorten in Deutschland bildet.