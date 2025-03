Aktiv für den Klimaschutz

Gemeinsam CO 2 -Emissionen reduzieren, Energieeffizienz steigern und Energiekosten senken. Das sind die Kernpunkte des „Regionalen Netzwerks für Energieeffizienz und Klimaschutz“ (REGINEE). Im Rahmen dieses Projekts treffen sich die teilnehmenden Allgäuer Unternehmen am 26. März in der

m&i-Fachklinik Enzensberg.



Die m&i-Fachklinik Enzensberg ist sich der Verantwortung bewusst, aktiv zum Klimaschutz beizutragen und bestehende Prozesse nachhaltiger zu gestalten. Durch die Teilnahme am REGINEE-Netzwerk wird die Fachklinik gemeinsam mit anderen regionalen Unternehmen, wie zum Beispiel Zott, Multivac und Hilti aktiv, um die Energieeffizienz zu verbessern und die CO₂-Emissionen zu reduzieren.



"Der Austausch im REGINEE-Schwaben bietet uns die Möglichkeit, von den Erfahrungen anderer zu profitieren und gemeinsam innovative Lösungen zu entwickeln“, so Thomas Hitzl, Technikleiter der m&i-Fachklinik Enzensberg.



Die teilnehmenden Unternehmen treffen sich wechselweise an den verschiedenen Standorten, um jeweils einen Tag lang das Gastgeberunternehmen sowie dessen energetisch relevanten Prozesse und Maßnahmen kennenzulernen und zu analysieren. Das nächste Treffen findet in der m&i-Fachklinik Enzensberg am 26. März 2025 statt.



„Wir erhoffen uns von der Zusammenarbeit im REGINEE-Schwaben einen intensiven Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen, Zugang zu aktuellem Fachwissen und praxisnahe Einblicke in erfolgreiche Energieeffizienzmaßnahmen. Durch die gemeinsame Arbeit möchten wir Synergien nutzen und voneinander lernen, um unsere Klimaschutzstrategien effektiv umzusetzen“, sagt Alexander Heim, Kaufmännischer Direktor der m&i-Fachklinik Enzensberg.



Weitere Informationen:



REGINEE steht für "Regionales Netzwerk für Energieeffizienz und Klimaschutz" und ist eine Initiative des Bundesverbands der Energie-Abnehmer e.V. (VEA). In diesen Netzwerken schließen sich acht bis zwölf Unternehmen aus einer Region (hier Schwaben) für einen Zeitraum von vier Jahren zusammen, um gemeinsam ihre CO₂-Emissionen zu reduzieren, die Energieeffizienz zu steigern und Energiekosten nachhaltig zu senken. Die VEA unterstützt die Teilnehmer dabei mit fachlicher Expertise und moderiert den Erfahrungsaustausch.

