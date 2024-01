Digitaler Service mit Telemedizin und Coach revolutioniert Versorgung von Long-COVID-Betroffenen

Auch drei Jahre nach Pandemiebeginn leiden weiterhin etwa 10 Prozent aller Betroffenen unter diffusen Symptomen als Folge einer Corona-Infektion. Dazu zählen Symptome wie Müdigkeit, Erschöpfung, eingeschränkte Belastbarkeit (Fatigue) und Kurzatmigkeit. Auch Konzentrations- und Gedächtnisprobleme, Schlafstörungen sowie Muskelschwäche und -schmerzen treten auf. Im Durchschnitt sind Betroffene 104 Tage krankgeschrieben. Der Weg zur Diagnose und einem effektiven Behandlungspfad dauert in vielen Fällen noch länger.Den Long-COVID Service entwickelte HealthHero in Zusammenarbeit mit namhaften deutschen Expertinnen und Experten, unter anderem von der Uniklinik Kiel. Er eignet sich für Menschen, bei denen die Symptome drei Monate oder länger nach der akuten Corona-Infektion anhalten. Der Service startet mit dem Long-COVID Checker. Der zertifizierte Symptom Checker wurde mithilfe aktueller wissenschaftlicher Leitlinien entwickelt. Die Ergebnisse werden in einem übersichtlichen Bericht dargestellt. Auf dieser Basis beraten geschulte Ärztinnen und Ärzte die Betroffenen im Rahmen einer telemedizinischen Fachberatung.Zur Entwicklung des klinischen Produkts sagt Dr. Jan Falkenberg, Ärztlicher Leiter von HealthHero Germany: „Aus ärztlicher Sicht bietet der Long-COVID Service von HealthHero eine wichtige Unterstützung bei der strukturierten und standardisierten Einschätzung von Betroffenen. Auf diesem Wege können gezielte Aussagen und Entscheidungen in Bezug auf Diagnose, Ausschlussdiagnose, Differentialdiagnose und Behandlungsoptionen getroffen werden, womit sich die Anamnese und Diagnosestellung signifikant verkürzen lassen.“„Unser Long-/Post-COVID Service schafft einen echten Mehrwert für alle Beteiligten der Versorgungskette und ist wirklich einzigartig in Deutschland,“ ergänzt Holger Semsch, Managing Director von HealthHero Germany.Der Long-COVID Coach ist eine digitale Anleitung zur Selbstrehabilitation. Er eignet sich für Menschen mit Verdacht auf Long-/Post-COVID. Der Coach ist für die Nutzung zu Hause konzipiert und enthält gezielte Übungen zur Unterstützung der Genesung.Zu dem Ansatz des Long-COVID Service sagt Heiko Kastner, Vorstand der mhplus Krankenkasse: „Die Diagnose und Behandlung von Long- und Post-COVID stellt Betroffene und Ärzte oft vor Herausforderungen. Mit dem digitalen Service von HealthHero bieten wir unseren Versicherten neue Wege, ihre Symptome schneller zu erkennen und sich gezielt von Long-COVID-Experten beraten zu lassen. Dieser Ansatz ist ein echter Fortschritt für eine bessere Unterstützung und Versorgung von Long-COVID-Betroffenen.“Seit 2018 engagieren sich die Krankenkassen des Healthy Hub für die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Ziel ist es, innovative Lösungen für eine bessere, integrierte Versorgung zu ermöglichen. Dazu organisieren die Kassen regelmäßig Wettbewerbe zwischen Start-ups. So haben sie bereits 27 Start-ups in die Versorgung gebracht. Der Healthy Hub ist eine Zusammenarbeit der SBK Siemens-Betriebskrankenkasse sowie der BIG direkt gesund, der IKK Südwest und der mhplus Krankenkasse. HealthHero hat den Wettbewerb im November 2022 gewonnen und geht nun mit einem eigenen Selektivvertrag an den Start.Weitere Informationen über die Einführung des Long-COVID Services und den Zugang zu diesem digitalen Dienst finden Sie über Fernarzt.com, die Patienten-Plattform von HealthHero: www.fernarzt.com/long-covid/fuer-versicherte/