Weibliche Vorbilder fehlen – so bleibt der Gender Gap noch 123 Jahre: Deswegen macht Miss Germany jetzt Frauenkarrieren sichtbar
Laut dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und der Uni Mannheim besteht ein möglicher Zusammenhang zwischen dem Fehlen weiblicher Karriere-Vorbilder und dem anhaltenden Gender Gap in der Arbeitswelt
Miss Germany schafft Sichtbarkeit für weibliche Vorbilder, die Zukunft gestalten
Max Klemmer, CEO von Miss Germany Studios: “Wir möchten junge Frauen ermutigen, inspirieren und zeigen, wie vielfältig Karrierewege heute sein können. Aus diesem Grund haben wir Miss Germany vor 6 Jahren transformiert. Von einem Schönheitswettbewerb zu einer Auszeichnung für Frauen, die als Vorbilder Zukunft gestalten.”
In den Kategorien Female Founder, Female Leader und Female Mover zeichnet Miss Germany die Next Gen Gründerinnen, Führungskräfte und Frauen in männerdominierten (MINT-)Berufen aus. Über 2.600 Frauen aus 13 Bundesländern haben sich für die neue Season 2025/26 beworben. Die Top90 Kandidatinnen stehen jetzt fest.
Jil Andert, Director Brand & Events Miss Germany Studios: “Ich bin von der Vielfalt der Bewerberinnen total überwältigt – der Auswahlprozess war eine echte Herausforderung. Ich freue mich unglaublich auf diese spannende Reise mit den Frauen, die mit ihren inspirierenden Werdegängen und Visionen wirklich etwas bewegen können.”
Die Auswahl der diesjährigen Top90 Kandidatinnen beweist: Weibliche Vorbilder gibt es in jeder Branche, Altersgruppe und Lebensrealität. Unter den Female Foundern befindet sich bspw. Amelie Reigl (31), die als Wissenschaftlerin künstliche Haut im Labor züchtet, um Tierversuche zu vermeiden. Franziska Schimming (24) ist Polizeiobermeisterin und setzt sich als Female Moverin für die Relevanz von Selbstverteidigungskursen für Frauen und Kinder ein. Mina Habsaoui (35) arbeitet als Führungskraft bei einem Energiekonzern. In der Kategorie Female Leader möchte sie Vorbilder für junge Frauen schaffen und diese durch eine neue Führungskultur dazu ermutigen, ihr Potential zu entfalten und IT-Leadership-Positionen anzustreben.
Produktionsstart der Miss Germany Doku-Serie
Im August startet für die Top90 Kandidatinnen die Miss Germany Roadshow – mit Stopps in München, Düsseldorf und Berlin. Dort präsentieren die Kandidatinnen ihre Visionen in einem persönlichen Pitch vor den Jury-Mitgliedern. Die gesamte Reise der Frauen wird erstmals von einem Produktionsteam begleitet und auf den Streaming Plattformen sixx und Joyn zu sehen sein.