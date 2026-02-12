Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1051094

Miss Germany Studios GmbH & Co. KG Tangastraße 13a 26121 Oldenburg, Deutschland http://www.missgermany.de
Ansprechpartner:in Frau Jil Andert
Logo der Firma Miss Germany Studios GmbH & Co. KG

Serienstart “Road to Miss Germany presented by CUPRA” – Frauen, die Zukunft gestalten

Mit der neuen Serie “Road to Miss Germany presented by CUPRA” macht Miss Germany Studios den tiefgreifenden Wandel des Formats erstmals umfassend im TV erlebbar.

(lifePR) (Oldenburg, )
 

Von der einstigen Schönheitswahl zur Plattform für Frauen mit Missionen

Die 12-teilige Serie ist am 31. Januar als neues Format auf JOYN & sixx gestartet und begleitet die Kandidatinnen auf ihrem Weg zum großen Finale. Jeden Samstag um 19:15 Uhr sind die neuen Folgen kostenlos abrufbar, bis das Miss Germany Awards Finale am 07. März live ausgestrahlt wird.

Was einst als klassischer Schönheitswettbewerb begann, hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Plattform für Frauen entwickelt, die mit ihren Geschichten Zukunft gestalten. Die Serie “Road to Miss Germany presented by CUPRA” zeigt diesen Wandel konsequent: Im Mittelpunkt stehen Frauen mit gesellschaftlichem Impact und unternehmerischem Denken. In Challenges, Coachings und persönlichen Einblicken wird für die Zuschauer:innen sichtbar, wofür die Kandidatinnen stehen und welche Visionen sie antreiben.

Der Weg ins Finale 

Die Serie begleitet die Teilnehmerinnen durch intensive Entwicklungsprozesse und gibt authentische Einblicke hinter die Kulissen. Dabei rücken nicht äußerliche Kriterien, sondern die Persönlichkeiten, Ambitionen und individuellen Missionen der Frauen in den Fokus. “Road to Miss Germany presented by CUPRA” macht erlebbar, was es heute bedeutet, Miss Germany zu werden.

Vom Serienformat zur Live-Show

Die Serie führt das Publikum Woche für Woche näher an das große Finale heran. Am 07. März gipfelt “Road to Miss Germany presented by CUPRA” in der Live-Übertragung des Finales, das zur Primetime auf JOYN & sixx ausgestrahlt wird und den Weg zur Miss Germany erstmals kontinuierlich und transparent erzählt.

 

Miss Germany Studios GmbH & Co. KG

About Miss Germany

Gegründet im Jahr 1927 als Schönheitswettbewerb, hat sich Miss Germany unter der Leitung von Max Klemmer, der das Familienunternehmen seit 2019 in dritter Generation führt, zu einer bedeutenden Auszeichnung für Frauen, die Zukunft gestalten, entwickelt. Die Plattform zeichnet seit 2019 Frauen aus, die in der Gesellschaft Verantwortung übernehmen, wobei die fortlaufende Weiterentwicklung und Modernisierung von Miss Germany eine zentrale Rolle spielt. Die Miss Germany Staffel 2025/26 bricht mit traditionellen Vorstellungen und sucht nicht nach den nächsten Beauty-Influencerinnen, sondern nach zukünftigen DAX-Vorständinnen und erfolgreichen Gründerinnen.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.