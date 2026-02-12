Serienstart “Road to Miss Germany presented by CUPRA” – Frauen, die Zukunft gestalten





Von der einstigen Schönheitswahl zur Plattform für Frauen mit Missionen



Die 12-teilige Serie ist am 31. Januar als neues Format auf JOYN & sixx gestartet und begleitet die Kandidatinnen auf ihrem Weg zum großen Finale. Jeden Samstag um 19:15 Uhr sind die neuen Folgen kostenlos abrufbar, bis das Miss Germany Awards Finale am 07. März live ausgestrahlt wird.



Was einst als klassischer Schönheitswettbewerb begann, hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Plattform für Frauen entwickelt, die mit ihren Geschichten Zukunft gestalten. Die Serie “Road to Miss Germany presented by CUPRA” zeigt diesen Wandel konsequent: Im Mittelpunkt stehen Frauen mit gesellschaftlichem Impact und unternehmerischem Denken. In Challenges, Coachings und persönlichen Einblicken wird für die Zuschauer:innen sichtbar, wofür die Kandidatinnen stehen und welche Visionen sie antreiben.



Der Weg ins Finale



Die Serie begleitet die Teilnehmerinnen durch intensive Entwicklungsprozesse und gibt authentische Einblicke hinter die Kulissen. Dabei rücken nicht äußerliche Kriterien, sondern die Persönlichkeiten, Ambitionen und individuellen Missionen der Frauen in den Fokus. “Road to Miss Germany presented by CUPRA” macht erlebbar, was es heute bedeutet, Miss Germany zu werden.



Vom Serienformat zur Live-Show



Die Serie führt das Publikum Woche für Woche näher an das große Finale heran. Am 07. März gipfelt “Road to Miss Germany presented by CUPRA” in der Live-Übertragung des Finales, das zur Primetime auf JOYN & sixx ausgestrahlt wird und den Weg zur Miss Germany erstmals kontinuierlich und transparent erzählt.





