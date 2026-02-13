Kontakt
Prominenz bei Miss Germany: Diese Jury entscheidet über Miss Germany 2026

Wer Miss Germany 2026 wird, entscheiden Collien Monica Fernandes, Dagi Bee und Ann-Katrin Schmitz.

Collien Monica Fernandes ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen und Moderatorinnen im deutschen Fernsehen. Dagi Bee zählt zu den erfolgreichsten und einflussreichsten Creatorinnen Deutschlands und hat die deutsche Social-Media-Landschaft von Beginn an maßgeblich mitgeprägt. Heute ist sie außerdem erfolgreiche Unternehmerin und zählt zu den Forbes „30 under 30“. Ann-Katrin Schmitz ist Unternehmerin und Beraterin an der Schnittstelle von Marken, Medien und Creator Economy.

Ergänzt wird die Jury durch Lucy Larbi, Vorjahres-Gewinnerin der Kategorie “Leader” bei Miss Germany, sowie Apameh Schönauer, Architektin und Miss Germany 2024, und Dr. med. Valentina Busik, Ärztin und Miss Germany 2025.

Miss Germany Finale erstmals live im Free-TV auf sixx und JOYN

Das Miss Germany Awards Finale presented by CUPRA  findet am 07. März 2026 statt und wird erstmals live im Free-TV auf sixx und JOYN ausgestrahlt. Zur besten Sendezeit wird um 20:15 Uhr das Finale bundesweit für ein breites Publikum erlebbar. Bereits ab 18:30 Uhr startet auf JOYN der Pre-Stream mit der Moderation von Kerstin Schygulla.

Im Mittelpunkt stehen die neun Finalistinnen. Die Jury entscheidet live über die Gewinnerinnen der jeweiligen Kategorien “Founder” (Next-Gen Gründerinnen), “Mover” (Frauen in männerdominierten Berufsfeldern) und “Leader” (Frauen in Führungspositionen). Aus diesen drei Kategorien wählt das Publikum am Ende der Show per Live-Voting die Miss Germany 2026.

Moderation und Live Act des Finales 

Durch den Finalabend führt Lola Weippert. Die beliebte Moderatorin ist aus zahlreichen TV- und Live-Formaten bekannt.

Musikalisch begleitet wird das Finale von Shootingstar WizTheMc. Mit über 1 Milliarde Streams gehört er zu den erfolgreichsten Künstlern der aktuellen Zeit.

Finale wird zum Festival 

Dem Finale vorangestellt findet am selben Tag tagsüber das Empowering Festival statt. Der Fokus liegt auf Karriere, Austausch und Vernetzung. In Panel Talks greifen die oben genannten Mitglieder der Final Jury die Themen des Abends auf und vertiefen sie in einem direkten Austausch mit dem Publikum.

Zu den Panel-Gästen zählen Josi schreibt, Maria Noichl, Helge Mark, Lena Oberdorf, Nikeata Thompson, Aaron Troschke, Sandra Lambeck, Kristina Lunz, Katrin Stockinger, Carefree, Phenix und Magdalena Rogl.

Moderiert werden die Panels von Milka Loff Fernandes und Alexandra Antwi-Boasiako.

Miss Germany Studios GmbH & Co. KG

Gegründet im Jahr 1927 als Schönheitswettbewerb, hat sich Miss Germany unter der Leitung von Max Klemmer, der das Familienunternehmen seit 2019 in dritter Generation führt, zu einer bedeutenden Auszeichnung für Frauen, die Zukunft gestalten, entwickelt. Die Plattform zeichnet seit 2019 Frauen aus, die in der Gesellschaft Verantwortung übernehmen, wobei die fortlaufende Weiterentwicklung und Modernisierung von Miss Germany eine zentrale Rolle spielt. Die Miss Germany Staffel 2025/26 bricht mit traditionellen Vorstellungen und sucht nicht nach den nächsten Beauty-Influencerinnen, sondern nach zukünftigen DAX-Vorständinnen und erfolgreichen Gründerinnen.

