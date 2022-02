Miss Germany Finale 2022: Über 225.000 Live-Zuschauer:innen

Am vergangenen Samstag, 19. Februar 2022 hat die Wahl zur Miss Germany 2022 in der Europa-Park Arena in Rust endlich wieder mit Live-Publikum stattfinden können. Nicht nur 500 Gäste vor Ort, sondern auch von daheim über die Plattform Twitch konnte das Live-Programm verfolgt werden. Mit der Einbindung von Streamblast, ein Produkt des Hamburger Unternehmens Digital Blast GmbH, wurde das Miss Germany Finale 2022 noch dazu zu einem interaktiven Erlebnis für die Zusehenden vor Ort und zu Hause. Neben dem großen Finale wurde den Online-Zuschauer:innen erstmals auch eine umfangreiche Pre-Show geboten. In der Pre-Show erfolgten spannende Einblicke hinter die Kulissen sowie Interviews mit den Finalistinnen, der Jury sowie Sängerin Leony und auch Überraschungsgästen, wie Jens „Knossi“ Knossalla und Sebastian Puffpaff von „tv total“.Um 20:45 Uhr eröffnete Leony schließlich gemeinsam mit den elf Finalistinnen, sowie den elf ausgeschiedenen Teilnehmerinnen in C&A-Mode das große Finale. In drei Akten präsentierten die Kandidatinnen ihre Missionen und Persönlichkeit, sodass die achtköpfige Jury entscheiden konnte, wer den Titel der „Miss Germany“ im Jahr 2022 tragen wird. Durchgesetzt hat sich die Greenfluencerin und Sozialunternehmerin Domitila Barros aus Berlin.Max Klemmer, Geschäftsführer von Miss Germany, zum Finale 2022:Mit der diesjährigen Produktion, in Zusammenarbeit mit MACK Media, haben wir uns noch einmal deutlich weiterentwickelt. Wir haben gezeigt, dass wir unsere Mission ernst nehmen. DieInsgesamt erreichten die Streams am Mittwoch und Samstag über 225.000 Unique Viewer, über 335.000 Live-Aufrufe und knapp 2 Mio. gesehene Minuten - das Ganze organisch und ohne Paid Media.Die Highlights des Streams im Video: https://www.youtube.com/watch?v=E54sOAN72xk Domitila Barros plant derzeit die Projekte für ihr Amtsjahr. Dazu gehört unter anderem eine Reise nach Brasilien, bei der Domitila das Kinderstraßen-Projekt ihrer Eltern besucht, mit dem auch sie aufwuchs.