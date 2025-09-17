Gender Funding Gap – 91 % des Start-up-Kapitals gehen an Männer: Miss Germany schafft Sichtbarkeit für Gründerinnen
Laut dem Female Founders Monitor 2025 besteht ein Zusammenhang zwischen fehlenden Vorbildern und festgeschriebenen Rollenbildern, die die Entfaltung des Potenzials von Gründerinnen erschweren.
Miss Germany rückt Gründerinnen und Zukunftsgestalterinnen in den Fokus
“Viele junge Frauen finden in der Gründungswelt bis heute kaum Identifikationsfiguren. Wir wollen zeigen, dass sie selbst diese Vorbilder sein können, und haben Miss Germany genau aus diesem Grund vor sechs Jahren transformiert. Von einem Schönheitswettbewerb zu einer Auszeichnung für Frauen, die mit ihren Projekten Zukunft gestalten”, so Max Klemmer, CEO von Miss Germany Studios.
In den Kategorien Female Founder, Female Leader und Female Mover zeichnet Miss Germany die Next Gen Gründerinnen, Führungskräfte und Frauen in männerdominierten (MINT-)Berufen aus. Bei den Roadshows in München, Berlin und Düsseldorf haben die Top90 Kandidatinnen ihre Visionen und Projekte erstmals vor der Jury gepitcht. Nach dieser ersten Etappe steht nun fest, wer mit seinen Ideen überzeugen konnte: Die Top45 Kandidatinnen ziehen in die nächste Phase ein.
Wie vielfältig, innovativ und zugleich nachhaltig Gründerinnen agieren, zeigt sich in der Auswahl der diesjährigen Top45 Kandidatinnen. Unter den Female Foundern befindet sich etwa Anna Lessing (28) aus Oldenburg, die mit ihrer eigenen Manufaktur vegane Käsealternativen entwickelt und damit neue Maßstäbe in der Foodbranche setzt. Jana Heinemann (32) aus Berlin verbindet Unternehmertum mit sozialem Engagement: Sie hat bereits zwei Projekte in Ghana initiiert und entwirft Mode aus 100 Prozent recycelten Materialien. Madeleine von Hohenthal (37) aus Hamburg verwandelt geborgene Geisternetze aus dem Meer in hochwertige Upcycling-Produkte und macht so auf die Thematik der Meeresverschmutzung aufmerksam. Weiter Infos zu der Top45 hier: https://missgermany.com/awards/teilnehmerinnen/