Kostenlos zur HORSICA - und Annica Hansen treffen!

Gute Nachrichten für Pferdefreunde: Wer für die HORSICA vom 20. – 22.03.2020 in der Messe Kassel ein Ticket im Vorverkauf erwirbt, kommt kostenlos hin und zurück! Mit dem HORSICA-Ticket kann man im Tarifgebiet KasselPlus die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos nutzen. Der Vorteil gilt auch für bereits gekaufte Tickets!



Noch mehr Freude wartet auf der Messe: An allen Messetagen wird die Top-Pferdebloggerin und Moderatorin Annica Hansen auf der HORSICA dabei sein. Über 600.000 Abonnenten folgen Ihren Pferde-Blogs.



Ständig Action im Meeting-Point: Hier sind die Besucher am Puls der Instagram- und YouTube-Szene. Shoppen, vielseitige Programme sehen, Infos und Spaß: HORSICA besuchen heißt Pferde erleben!

