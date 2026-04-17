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eMotion - Tage der E-Mobilität in Husum: Gut informiert umsteigen auf E-Bike und Elektroauto

Neues Messeformat zu nachhaltiger Fortbewegung am 12. + 13. Juni 2026 in der Messe Husum & Congress

(lifePR) (Husum, )
Mit der Fachmesse „Husum WIND“ macht die Messe Husum & Congress die nordfriesische Kreisstadt regelmäßig zum Branchentreff rund um die Erneuerbaren Energien. Bei der „eMotion“, einer neuen Verbrauchermesse des Hauses, stehen erstmals am 12. und 13. Juni elektrische Fortbewegungsmittel im Fokus.  Jessica Weitze, Projektleiterin des neuen Messeformats für Husum, greift damit das Thema der Erneuerbaren Energien im Alltag auf: „Die ‚Tage der E-Mobilität‘ sollen interessierten Besucherinnen und Besuchern Ideen und praktische Lösungen zu Fahrzeugen mit Elektroantrieb liefern und Fragen rund um die Finanzierung, die Versicherung und die notwendige Infrastruktur für Elektromobilität klären“, sagt sie. Ihr Ziel: „Wer am Wochenende zu uns auf die Messe kommt, soll am Montag wissen, welches Elektrofahrzeug zu ihm oder zu seinem Unternehmen passt – oder welche Händler und Dienstleister beim Umstieg- oder Neueinstieg weiterhelfen können.“

Interesse an E-Fahrzeugen nimmt Fahrt auf

Bereits im Januar dieses Jahres knackte die Anzahl der in Deutschland zugelassenen Personenkraftwagen mit reinem Elektroantrieb laut Kraftfahrt-Bundesamt erstmals die 2-Millionen-Marke. Gegenüber dem Süden und Westen Deutschlands sind Elektroautos in Bundesländern wie Schleswig-Holstein jedoch noch dünn gesät. „Ich glaube, dass der Austausch unterschiedlicher Akteure dieser Branche in Husum uns in Schleswig-Holstein weiterbringen kann“, sagt Jessica Weitze. Unabhängig davon, ob man sich für ein E-Bike, Elektroauto oder -Wohnmobil interessiere, stehe vor dem Umstieg zunächst die Information. „Man muss sich mit Begriffen wie „Pedelec“ oder „Wallbox“ und Kriterien wie der Akkulaufzeit und den Reichweiten auseinandersetzen. Dann gilt es, Kauf-, Leasing und Finanzierungsfragen zu klären“, sagt Jessica Weitze. „Die eMotion bietet deshalb Rundum-Informationen zu Fahrzeugen, zur Ladeinfrastruktur, zu intelligenten Energiesystemen und begleitenden Services an einem Ort.“ Neben den Anregungen und Angeboten, die die ausstellenden Unternehmen mit nach Husum bringen, planen Jessica Weitze und ihr Projektteam Fachvorträge für das Rahmenprogramm. Weitze: „Hier wollen wir Experten zu Wort kommen lassen, die Themen wie bidirektionales Laden oder Vor- und Nachteile von Hybriden Modellen aufgreifen.“

Probefahrt mit Ökostrom der Stadtwerke Husum

Im Rahmen der eMotion will die Veranstalterin neben der Messehalle und dem Forum auch ihr Freigelände miteinbeziehen. Hier sollen neue Fahrrad- oder Automodelle ganz praktisch erprobt werden können. Sechs Ladesäulen lassen sich dann direkt auf den Messeparkplätzen nutzen. Der Strom kommt von den Stadtwerken Husum und ist zu 100 % Ökostrom. Damit bleibt der ökologische Fußabdruck auch beim Fahren moderat. Die ohnehin geringeren Klimaeinflüsse eines Elektroautos werden weiterhin vom Staat belohnt. Reine E-Autos sind noch bis zum 31.12.2035 von der Kfz-Steuer befreit.

Informationen für Aussteller und Besucher unter e-motion-husum.de

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