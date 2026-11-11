Im kommenden Frühjahr 2027 geht es in der Messe Husum & Congress romantisch zu

Wer seine Hochzeit in einem Schloss an der schleswig-holsteinische Nordseeküste feiern möchte, muss nach Husum kommen: Der Renaissance-Bau ist das einzige Schloss in dieser Region. Zu einem ganz besonderen und regionalen Anziehungspunkt soll sich auch das Event entwickeln, das sich ab dem kommenden Jahr 2027 als „Ja am Meer“ an angehende Hochzeitspaare wendet. Und wer Projektleiterin Ose Carstensen an ihrem Arbeitsplatz im Verwaltungsbereich der Messe Husum & Congress bei den Vorbereitungen erlebt, ist schnell überzeugt, dass dieses Vorhaben gelingt.



Ose Carstensen sitzt vor einem Bildschirm mit übersichtlich markierten Excel-Tabellen, auf dem Tisch ein gefüllter Terminkalender, daneben das Dienst-Smartphone, auf dem Nachrichten aus Gruppenchats aufblinken. „Ich sammle Ideen, bin auf Messen und Festen unterwegs, spreche potenzielle Ausstellende an und habe mir online zwei Communities gesucht, in denen es um die Gestaltung von Hochzeitsfesten geht“, erzählt die junge Frau, die auch schon im privaten Bereich Hochzeiten organisiert hat. „So bleibe ich auf dem Laufenden und erfahre, welches die angesagten Trends sind und was Brautpaare sich wünschen.“



Eigenveranstaltung des Messehauses



Mit ihren Kollegen aus dem Technikteam hat sie bereits den Messeaufbau abgestimmt, der nun als Hallenplan vorliegt. Carstensen deutet auf den Bereich der Grafik, der die eingeplanten Ausstellungsflächen markiert, zeigt, wo ein Showbereich mit Vorführungen entstehen wird und welche Fläche für eine Kinderbetreuung während der Veranstaltung reserviert ist. Dabei fällt auf, dass die Messe nicht in der großen Halle stattfinden soll, wie andere Eigenveranstaltungen des Hauses – darunter die Nord Gastro & Hotel oder die Fellnasen & Friends. Stattdessen ist das gesamte, zur Messe Husum gehörende NordseeCongressCentrum (NCC) als Veranstaltungsfläche eingeplant, inklusive des Hohen Foyers und der Lounge. „Das ist das Besondere an unserem Konzept“, erklärt Carstensen. „Wir wollen den Paaren ein Erlebniswochenende bieten, das schon die Vorfreude auf das kommende Hochzeitsfest weckt. Deshalb orientieren wir uns am Stil eines gemütlichen Boutique-Events, bringen jedoch mehr Ausstellende auf einer größeren Fläche zusammen. Das NCC ist dafür die ideale Location.“



Ziel sei es, den Besuchenden dort Unternehmen und Dienstleistende aus unterschiedlichen Bereichen zu präsentieren, die sich gegenseitig ergänzen. Denn wer beim Thema „Hochzeitsmesse“ bislang nur an Brautkleider gedacht hat, soll sich auf der „Ja am Meer“ in Husum von einem deutlich breiteren Portfolio überraschen lassen. Neben Brautmode, Styling und Schmuck hat Carstensen Anbieter von Locations und Catering, Floristik, Dekoration, Musik und Entertainment auf ihrer Akquise-Liste. Hinzu kommen die Themen Hochzeitsservice, Papeterie und Design und - für das Festhalten der einzigartigen Feierlichkeiten - Fotografie und Videografie.



Von Brautmode bis Tanzkurs



Auf dem Hallenplan von Ose Carstensen sind die bereits gebuchten Stände grün markiert. Dort steht zum Beispiel „Lenas Brautzauber“, der Name eines Husumer Fachgeschäftes für Brautmode. Das Unternehmen wird die Highlights aus der kommenden Kollektion während der Messe auch auf dem Laufsteg im Showroom als Brautmodenschau darbieten. Dance & Fun, eine Tanzschule, in dem die Projektleiterin selbst begeistertes Mitglied ist, hat ebenfalls schon eine Fläche gebucht. Sie wird auf der „Ja am Meer“ Kurse für den Hochzeitstanz präsentieren. Aus Husum stammt ebenfalls „Schönemüller Fotografie“. Die Website des Fotografenduos zeigt, dass Hochzeitsbilder wertvolle Erinnerungen für Paare jeder Altersklasse schaffen. Auch weitere Unternehmen, wie u. a. der Dekoverleih „Feierzauber“ aus Schönkirchen und der Eventverleih SH aus Kiel, haben schon fest zugesagt, zur „Ja am Meer“.



„Eine Hochzeitsmesse ist schon seit Langem mein Traumprojekt“, sagt Carstensen, die ihre Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau bei der Messe Husum & Congress gemacht und im vergangenen Jahr als eine der Besten ihres Jahrgangs vor der IHK abgeschlossen hatte. Seit über vier Jahren ist sie nun involviert in das Messe- und Eventgeschäft in Husum. Dabei gab es allein im Jahr 2025 deutlich über 100.000 Besuchende zu empfangen, zu informieren und zu unterhalten.



Entsprechend wisse sie, dass Veranstaltungen nur leicht, fröhlich, und locker wirken können, wenn sie bestens vorbereitet sind. Es ist ein Rahmenprogramm mit Vorträgen und Vorführungen in Planung, ein Betreuungsangebot für die Jüngsten und ein Bereich mit ausgewählten Angeboten für den Bräutigam. Carstensen: „Das Herz der Veranstaltung sind unsere Ausstellenden. Deshalb möchte ich in den kommenden Monaten noch weitere besondere Unternehmen aus der Region überzeugen, die „Ja am Meer“ zu einem neuen Anziehungspunkt in Husum werden zu lassen.

(lifePR) (